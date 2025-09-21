Ніжин Чернігівської області зазнав нового виду атаки 19 вересня.

Про це 21 вересня в ефірі Суспільне Студія повідомив міський голова Олександр Кодола.

Новий вид атаки на Ніжин 19 вересня: що відомо

За словами Олександра Кодоли, новий вид атаки на Ніжин зафіксували 19 вересня. Тоді російські війська скинули з дронів на одну з центральних вулиць міста вибухові речовини.

Зараз дивляться

— Це новий вид атаки, до цього такого росіяни не застосовували. Поки фахівці розбираються, що то були за вибухові речовини, – зауважив Кодола.

За його словами, люди не постраждали. Також неушкодженими лишилися автівки містян.

Нагадаємо, що 20 вересня росіяни атакували рятувальників у Ніжині, коли ті гасили пожежу після прильоту по об’єкту критичної інфраструктури.

Внаслідок цього двоє вогнеборців зазнали поранень та були госпіталізовані.

Ще раніше, 19 вересня, під повторний російський обстріл у Ніжині потрапили патрульні та медики, які приїхали на місце атаки.

Фото: Суспільне Чернігів

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.