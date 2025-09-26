Чи загрожує Україні відключення газу взимку 2025-2026 — думка експерта

Україна готується до опалювального сезону 2025/2026 – знову в умовах війни та постійних атак Росії на енергетичну інфраструктуру.

Факти ICTV розпитали аналітика ринку природного газу ExPro Consulting Михайла Свищо, чи можливе відключення газу взимку 2025-2026 та скільки блакитного палива накопичила Україна.

Чи можливі відключення газу взимку в Україні

Міністр енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону Єдині новини наголосила, що підготовка до зими йде за планом, адже тривають ремонти та відновлювальні роботи, накопичуються запаси газу, вугілля і мазуту, а також створюються резерви обладнання й зміцнюється фізичний захист об’єктів.

За її словами, головним викликом залишаються щоденні російські атаки по енергооб’єктах у різних регіонах, зокрема на прифронтових територіях. Водночас енергосистема працює стабільно, а завдяки допомозі міжнародних партнерів, зокрема ЄБРР, Норвегії та Європейського інвестиційного банку, Україна зможе пройти зиму навіть у складних умовах.

За словами Світлани Гринчук, енергетики опрацьовують різні сценарії та готові до будь-яких викликів.

Чи відключатимуть газ взимку 2025-2026: думка експерта

Михайло Свищо зазначив у коментарі Фактам ICTV, що, безперечно, в умовах повномасштабної війни існує ризик відключень газопостачання через російські атаки.

Адже РФ продовжує бити по енергетичній інфраструктурі, зокрема по газових об’єктах, і з наближенням зими інтенсивність ударів може зрости. Це може призводити до локальних перебоїв із постачанням газу.

– Водночас дефіциту ресурсу немає. Україна вже накопичила понад 12,6 млрд куб. м природного газу у підземних сховищах, і закачування триває. Нині його темпи удвічі вищі, ніж торік – наголосив експерт.

Офіційна ціль на 1 листопада становить 13,2 млрд куб. м – цього достатньо, щоб пройти зиму навіть за холодної погоди, якщо не буде масштабних руйнувань через атаки.

Ба більше, на думку експерта, з такими темпами до початку листопада в сховищах може бути вже 13,5–13,6 млрд куб. м. Крім того, протягом опалювального сезону Нафтогаз планує додатково імпортувати газ, щоб повністю забезпечити потреби.

– Отже, попри воєнні ризики, запасів газу достатньо для стабільного проходження зими, навіть у разі зростання споживання після можливих російських ударів, – резюмував експерт.

