Команда спостерігачів МАГАТЕ зафіксувала вибух та падіння російського БпЛА поблизу Південноукраїнської атомної електростанції (ПАЕС), тому гендиректор Агентства Рафаель Гросссі вкотре закликав обидві сторони проявити максимальну військову стриманість поблизу всіх важливих ядерних об’єктів.

Заява гендиректора МАГАТЕ щодо падіння дрона поблизу ПАЕС

– Дрон був збитий і підірваний приблизно за 800 м від периметра Південноукраїнської атомної електростанції вночі, що стало черговим випадком, який підкреслює постійну небезпеку для ядерної безпеки під час військового конфлікту, – йдеться в заяві Гроссі від 25 вересня.

За його словами, пізно ввечері та рано вранці в зоні моніторингу виявлено 22 БпЛА, деякі з них наблизилися до об’єкта на відстань до 0,5 км.

Також спостерігачі доповіли Гроссі, що близько 01:00 неподалік станції чули постріли та вибухи, а 25 вересня на місці падіння дрона вони побачили кратер площею 4 кв. м та глибиною близько одного метра.

– Команда повідомила, що металеві конструкції поблизу були пошкоджені осколками, а вікна автомобілів, що знаходилися поблизу місця удару, були розбиті. За даними станції, також було пошкоджено регіональну лінію електропередачі напругою 150 кіловольт (кВ), хоча вона не була підключена до АЕС і не мала прямого впливу на ядерну безпеку та захист, – наголосив він.

Гендиректор МАГАТЕ висловив стурбованість тим, що дрони літають надто близько до АЕС, ставлячи під загрозу ядерну безпеку.

– На щастя, інцидент минулої ночі не завдав жодної шкоди самій Південноукраїнській АЕС. Наступного разу нам може не пощастити. Я продовжую закликати обидві сторони проявити максимальну військову стриманість поблизу всіх важливих ядерних об’єктів, – додав Гроссі.

І зауважив, що останній інцидент із дроном, що стався лише через 30 годин після того, як Запорізька АЕС вдесяте втратила зовнішнє електропостачання, “чітко показав, що ситуація з ядерною безпекою та захистом залишається вкрай нестабільною, поки триває конфлікт”.

