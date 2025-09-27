Президент Володимир Зеленський заявив, що система протиповітряної оборони Patriot з Ізраїлю вже місяць працює в Україні, ще дві такі системи отримаємо восени.

Про це глава держави повідомив журналістам під час брифінгу.

Зеленський про Patriot з Ізраїлю

— Ізраїльський комплекс Patriot вже місяць працює в Україні. Дві системи Patriot ми отримуємо восени, – розповів Зеленський.

Це означає, що Україна значно посилить свої можливості протиповітряної оборони завдяки отриманню додаткових комплексів Patriot від міжнародних партнерів.

Варто зазначити, що системи Patriot є одними з найсучасніших у світі засобів протиповітряної оборони, здатними перехоплювати балістичні, крилаті ракети та інші повітряні цілі на значних відстанях.

Раніше президент повідомляв, що перші два пакети в межах Переліку пріоритетних потреб України (PURL) містять ракети для систем протиповітряної оборони Patriot і Himars.

Україна вже отримала понад $2 млрд від партнерів у межах програми PURL і розраховує у жовтні на додаткове фінансування.

