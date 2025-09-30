Українців цікавить, чи здорожчає газ цього року, чи його вартість залишиться незмінною.

Дізнаймося, скільки коштує куб газу в Україні у 2025 році — читайте детальніше на Фактах ICTV.

Тарифи на газ для населення 2025: скільки коштує куб блакитного палива

У 2025 році тарифи на газ залишаться незмінними.

Зараз дивляться

Газопостачальна компанія Нафтогаз України повідомила, що оплата газу для побутових споживачів здійснюється за тарифним планом Фіксований, термін дії якого — до 30 квітня 2026 року включно.

Тобто ціни для населення на термін дії тарифного плану залишатимуться фіксованими. Тариф на газ в Україні для клієнтів компанії за кубометр у 2025 році становитиме 7,96 грн (із ПДВ).

Решта газопостачальних компаній також не змінюють вартість кубометра газу для побутових споживачів.

Скільки коштує куб газу в Україні в інших газопостачальних компаній

Залежно від газопостачальної компанії, вартість кубометра газу для населення коливатиметься від 7,79 до 9,99 грн.

Проте місячні цінники можуть щомісяця змінюватися, оскільки на них впливають ринкові тенденції. Відповідно ринкова (місячна) ціна коливається від 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Роздрібні ціни на природний газ для населення становлять:

Тариф на газ в Україні буде незмінним аж до кінця квітня 2026 року.

Джерело: Нафтогаз

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.