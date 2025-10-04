Втрати ворога на 4 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 950 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 319-ту добу повномасштабної війни становлять 1 114 380 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 4 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 114 380 (+950) осіб;
  • танків – 11 226 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 298 (+1);
  • артилерійських систем – 33 428 (+15);
  • РСЗВ – 1 515 (+1);
  • засобів ППО – 1 222;
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 643 (+450);
  • крилатих ракет – 3 803 (+10);
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 398 (+73);
  • спеціальної техніки – 3 971 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Війна в Україні

