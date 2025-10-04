Втрати ворога на 4 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 950 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 319-ту добу повномасштабної війни становлять 1 114 380 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 4 жовтня 2025

особового складу – близько 1 114 380 (+950) осіб;

танків – 11 226 (+1);

бойових броньованих машин – 23 298 (+1);

артилерійських систем – 33 428 (+15);

РСЗВ – 1 515 (+1);

засобів ППО – 1 222;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 643 (+450);

крилатих ракет – 3 803 (+10);

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 398 (+73);

спеціальної техніки – 3 971 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

