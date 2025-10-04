Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Втрати ворога на 4 жовтня: знищено ще 950 окупантів, танк і 15 артсистем
Втрати ворога на 4 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 950 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 319-ту добу повномасштабної війни становлять 1 114 380 убитими й пораненими.
Втрати ворога на 4 жовтня 2025
- особового складу – близько 1 114 380 (+950) осіб;
- танків – 11 226 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 298 (+1);
- артилерійських систем – 33 428 (+15);
- РСЗВ – 1 515 (+1);
- засобів ППО – 1 222;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 66 643 (+450);
- крилатих ракет – 3 803 (+10);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 398 (+73);
- спеціальної техніки – 3 971 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 319-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
