Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 5 жовтня: знищено 870 окупантів та 35 одиниць автотехніки
Втрати ворога на 5 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 870 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 320-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,115 млн.
Втрати ворога на 5 жовтня 2025 року
- особового складу – близько 1 115 250 (+870);
- танків – 11 230 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 299 (+1);
- артилерійських систем – 33 446 (+18);
- реактивних систем залпового вогню – 1 516 (+1);
- засобів протиповітряної оборони – 1 222;
- літаків – 427;
- гелікоптерів – 346;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 66 863 (+320);
- крилатих ракет – 3 803;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 433 (+35);
- спеціальної техніки – 3 971.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
