Втрати ворога на 5 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 870 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 320-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,115 млн.

Втрати ворога на 5 жовтня 2025 року

  • особового складу – близько 1 115 250 (+870);
  • танків – 11 230 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 299 (+1);
  • артилерійських систем – 33 446 (+18);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 516 (+1);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 222;
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів  – 346;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 66 863 (+320);
  • крилатих ракет – 3 803;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 433 (+35);
  • спеціальної техніки – 3 971.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

