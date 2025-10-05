Втрати ворога на 5 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 870 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 320-ту добу повномасштабної війни перевищили 1,115 млн.

Втрати ворога на 5 жовтня 2025 року

особового складу – близько 1 115 250 (+870);

танків – 11 230 (+4);

бойових броньованих машин – 23 299 (+1);

артилерійських систем – 33 446 (+18);

реактивних систем залпового вогню – 1 516 (+1);

засобів протиповітряної оборони – 1 222;

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 66 863 (+320);

крилатих ракет – 3 803;

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 433 (+35);

спеціальної техніки – 3 971.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

