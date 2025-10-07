Події ночі 7 жовтня: вибухи у Харкові, Полтаві й Сумах, заява Трампа про Tomahawk
У ніч на 7 жовтня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків, Полтаву та під ранок Суми – у містах лунала серія вибухів.
Увечері було атаковано нафтопереробний завод у Тюмені, що за 2 тис. км від кордону України.
Президент США Дональд Трамп заявив, що ухвалив рішення щодо відправлення ракет Tomahawk в Україну.
Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 7 жовтня – у добірці Фактів ICTV.
Вибухи у Полтаві
Вибухи в Полтаві 7 жовтня пролунали після першої ночі орієнтовно о 01:11. Перед цим у Повітряних силах повідомляли, що регіон перебуває під атакою дронів.
Було зафіксовано влучання в об’єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки дронів сталися пожежі в адміністративних будівлях, пошкоджено житловий будинок і господарчу споруду.
У ДСНС повідомили, що до робіт залучено 16 одиниць техніки, 64 рятувальники ДСНС та пожежний потяг Укрзалізниці.
Вибухи у Харкові
Серія вибухів пізно увечері 7 жовтня пролунала у Харкові внаслідок дронової атаки росіян.
Армія РФ завдала 25 ударів бойовими безпілотниками Shahed – усі удари прийшлися по Немишлянському району.
У місті спалахнуло кілька пожеж. Станом на ранок 7 жовтня про постраждалих інформацію не повідомляли.
Вибухи у Сумах
Після 6:00 у вівторок, 7 жовтня, лунали вибухи у Сумах. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що місто перебуває під атакою ударних ворожих дронів.
ЗМІ повідомили, що після вибухів у частині міста Сум зникла електрика.
Рішення Трампа по Tomahawk
Президент США Дональд Трамп заявив, що вже ухвалив попереднє рішення щодо можливого відправлення ракет Tomahawk в Україну. Про це повідомили у Білому домі.
Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп підтвердив, що вже “певною мірою” визначився.
– Так, я вже певною мірою ухвалив рішення, – зазначив президент США.
За словами Трампа, що перш ніж ухвалити остаточне рішення, він хотів би дізнатися, з якою метою ракети будуть використані.
Атака на НПЗ у Тюмені
6 жовтня було атаковано нафтопереробний завод (НПЗ) у Тюмені, що за 2 тис. км від кордону України.
Тамтешня влада Тюменської області відразу взялися спростовувати інформацію про пожежу в мікрорайоні Антипіно міста Тюмені, де розташований НПЗ.
Також заявляли, що на території підприємства нібито було знешкоджено три безпілотника.