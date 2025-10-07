Втрати ворога на 7 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 322-ту добу повномасштабної війни становлять 1 117 360 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 7 жовтня 2025

  • особового складу – близько 1 117 360 (+1 020) осіб;
  • танків – 11 238 (+3);
  • бойових броньованих машин – 23 319 (+6);
  • артилерійських систем – 33 493 (+29);
  • РСЗВ – 1 516;
  • засобів ППО – 1 224 (+1);
  • літаків – 427;
  • гелікоптерів – 346;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 564 (+338);
  • крилатих ракет – 3 841;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 575 (+79);
  • спеціальної техніки – 3 973 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Карта бойових дій на 7 жовтня 2025 – ситуація на фронті
Карта бойових дій України – де точаться бої в Україні 7 жовтня 2025 року

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб УкраїниЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.