Втрати ворога на 7 жовтня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останньою інформацією, Сили оборони України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 322-ту добу повномасштабної війни становлять 1 117 360 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 7 жовтня 2025

особового складу – близько 1 117 360 (+1 020) осіб;

танків – 11 238 (+3);

бойових броньованих машин – 23 319 (+6);

артилерійських систем – 33 493 (+29);

РСЗВ – 1 516;

засобів ППО – 1 224 (+1);

літаків – 427;

гелікоптерів – 346;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 564 (+338);

крилатих ракет – 3 841;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 63 575 (+79);

спеціальної техніки – 3 973 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 322-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

