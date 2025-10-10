Британія достроково передала Україні сотні ракет ППО – Міноборони
Сотні ракет протиповітряної оборони були передані Україні достроково – на п’ять місяців раніше, ніж планувалося.
Про це заявило Міністерство оборони Великої Британії.
Міністр з питань оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард очолив торговельну делегацію, яка цього тижня відвідала Київ.
Метою візиту стало посилення військової підтримки України.
– Важливі для України ракети доставлено на кілька місяців раніше запланованого терміну, – йдеться у повідомленні.
Дострокове постачання стало можливим після того, як найбільший український виробник дронів інвестував 200 млн фунтів стерлінгів у виробництво безпілотників у Великій Британії.
Ця інвестиція створила близько 500 нових робочих місць.
Як зазначили у британському Міноборони, ракети типу легких багатоцільових (LMM) допомагають Україні захищатися від повітряних загроз із початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року.
– Останній етап угоди на суму 1,6 млрд фунтів стерлінгів, підписаної на початку року, дозволить інтегрувати ці ракети, що забезпечують перемогу в боях, у систему протиповітряної оборони України, що є важливим кроком для розвитку власних суверенних можливостей України, – зазначили у відомстві.
Поллард наголосив, що Велика Британія залишається непохитною у своїй підтримці України.
– Тільки цього року ми витрачаємо 4,5 млрд фунтів стерлінгів на військову підтримку України, що є найбільшою сумою за всю історію, – сказав він.
Нагадаємо, у вересні міністр закордонних справ Великої Британії Іветт Купер прибула до Києва й оголосила про пакет зимової допомоги на $190 млн.
Міністр оборони Джон Гілі під час засідання у форматі Рамштайн повідомив, що Велика Британія профінансує виробництво тисячі дронів великої дальності для України.
Також повідомлялося, що українська компанія Укрспецсистемс збудує завод із виробництва безпілотників у Великій Британії.