Не дивлячись на те, що Білорусь заявила про приведення своїх військ у стан повної боєготовності, Мінськ не веде жодних активностей поблизу з кордоном України та не переміщує війська до нього, повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Ситуація на кордоні України та Білорусі: що відомо

В ефірі телемарафону Єдині новини речник ДПСУ заявив, що це не перша перевірка боєготовності у Білорусі, зауваживши, що цей процес фактично не припиняється.

– Білорусь постійно буде продовжувати нагнітати своєю перевіркою чи там боєготовності всієї армії, чи перевіркою якихось окремих частин. Будуть і спільні навчання, які нещодавно закінчилися з Росією, – додав Демченко.

Він зазначив, що потрібно реалістично оцінювати те, що відбувається на території Білорусі, й готуватися до розвитку будь-яких дій. Речник нагадав, що у 2022-му Білорусь відкрила свій кордон для російських військ, які розпочали повномасштабне вторгнення в Україну.

– Тому, по-перше, зазначу, щоб заспокоїти: поряд з нашим кордоном якоїсь активності й раніше не було, й, власне, також станом на сьогодні якоїсь активності на території Білорусі немає. Водночас, звісно, цей напрямок для нас, як і раніше, загрозливий, – сказав посадовець.

Крім того, він наголосив, що Білорусь не проводить у напрямку кордону України жодних дій з пересування техніки та особового складу.

– Ще з 2022 року, до прикладу, Білорусь тримає певні свої підрозділи у напрямку території України, тим самим зазначаючи, що вони (білоруси, – Ред.) посилюють цю ділянку, бо саме від України вони очікують якоїсь загрози. Інших дій Білорусь у напрямку нашого кордону, на щастя, не здійснює, – пояснив речник.

Водночас Демченко повторив, що цей напрямок для України залишається загрозливим.

– І ми будемо робити все для того, щоб укріпити і кордон, і наше прикордоння, щоб ми мали можливість протидіяти будь-якій загрозі, якщо така йтиме з території Білорусі, – додав він.

Нагадаємо, що 11 жовтня Міноборони Білорусі заявило, що “у межах перевірки” країна привела війська у стан повної бойової готовності.

Фото: Медіацентр Україна

