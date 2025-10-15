События ночи 15 октября: Киев частично без света, в Одессе будет военная администрация
Ночью 15 октября Россия атаковала Днепропетровскую, Черниговскую и Харьковскую области.
Вечером частично пропало электричество в нескольких районах Киева. Президент США Дональд Трамп высказался об ожиданиях от запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В Одессе появится военная администрация, руководитель которой вскоре будет назначен.
Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 15 октября – в подборке Фактов ICTV.
- Взрывы в Харькове, на Днепропетровщине и Черниговщине
- В Киеве пропало электричество
- Чего Трамп ждет от встречи с Зеленским
- В Одессе будет военная администрация
Взрывы в Харькове и на Днепропетровщине
В ночь на среду Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских ударных дронов в направлении украинских городов.
После этого в разное время сообщали о взрывах в Павлограде и Каменском в Днепропетровской области, а также в Харькове.
В Чернигове из-за падения беспилотника произошел пожар на одном из объектов гражданской инфраструктуры. Также в Семеновке Черниговской области вражеский дрон попал в жилой дом.
В Киеве пропал свет
Вечером 14 октября в Киеве частично пропал свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах.
В КГГА сообщили, что из-за перегрузки сети возникла проблема на одном из энергообъектов столицы.
Также из-за перебоев с электроснабжением на отдельных станциях метро кратковременно снизилось напряжение и система перешла на резервное питание. Перерыв длился до минуты.
Чего Трамп ждет от встречи с Зеленским
Президент США Дональд Трамп высказался об ожиданиях от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу.
Он сказал, что Киев стремится получить вооружение, в частности системы Tomahawk.
Также Трамп в очередной раз выразил разочарование российским диктатором Владимиром Путиным.
Глава Белого дома сказал, что российский правитель мог бы завершить войну в Украине очень быстро и добавил, что не понимает, почему Путин продолжает войну в Украине.
В Одессе будет военная администрация
После прекращения гражданства Украины мэру Одессы Геннадию Труханову в городе создадут военную администрацию.
Владимир Зеленский заявил, что Одесса заслуживает большей защиты и поддержки, что можно сделать в формате военной администрации.
Он сообщил, что назначит руководителя военной администрации в ближайшее время.
Отметим, что кроме Труханова 14 октября стало известно о прекращении гражданства танцору балета Сергею Полонину и бывшему народному депутату Олегу Цареву.