Президенти Дональд Трамп та Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі будуть говорити про далекобійні ракетні удари по Росії та надання відповідної зброї, зокрема ракет Томагавк.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп.

Трамп про Зеленського

Президент США Дональд Трамп назвав Володимира Зеленського дуже сильним лідером, людиною, яка багато чого пережила, і людиною, з якою він добре порозумівся.

Зараз дивляться

– Ми справді дуже добре порозумілися. Вчора у мене був важливий дзвінок з президентом Путіним, і ми (Трамп і Зеленський, – Ред.) поговоримо про це, – повідомив президент США.

Далекобійні удари по РФ

Так, журналіст поцікавився у Дональда Трампа, чи дозволять США завдавати по Росії ударів, адже адміністрація попереднього президента Джозефа Байдена побоювалася, що такі удари призведуть до ескалації війни.

– Ми будемо говорити про це. Ви маєте рацію, це ескалація, але ми будемо говорити про це, – відповів Дональд Трамп.

Водночас він наголосив, що кремлівський диктатор Путін таки бажає закінчити війну.

– Я думаю, що президент Путін хоче покласти край війні. Ми обговорили багато деталей, і він хоче її закінчити. Я думаю, що президент Зеленський хоче її закінчити, а тепер нам потрібно це зробити, – сказав Дональд Трамп.

Водночас український президент вважає, що Путін не хоче припинення вогню в Україні, а тому на російського диктатора треба тиснути. Зеленський та Трамп будуть сьогодні говорити, як тиснути на Путіна.

– Ми розуміємо, що нам потрібно. Нам потрібно посадити його за стіл переговорів. І як я вже говорив раніше, ми готові говорити в будь-якому форматі. Тристоронній це діалог чи інший – не має значення, важливий тільки мир, – сказав Зеленський.

Томагавки для України

Дональд Трамп висловив вагання щодо постачання Україні ракет Томагавк, сказавши: Однією з причин, чому ми хочемо закінчити цю війну, є те, що нам нелегко надати вам велику кількість дуже потужної зброї. Сподіваємося, що вона не знадобиться. Сподіваємося, що ми зможемо закінчити війну, не думаючи про Томагавки.

Американський президент зауважив, що він зі своєю командою буде говорити із Зеленським про Томагавки.

– Чесно кажучи, ми б воліли, щоб вони (ракети Томагавк, – Ред.) не були потрібні. Ми б воліли, щоб війна закінчилася, – сказав Трамп.

Переговори Трампа та Путіна

Дональд Трамп заявив, що зустріч та переговори із Володимиром Путіним він проведе в Угорщині, бо це безпечна країна, а прем’єр Віктор Орбан “гарно керує своєю країною”.

– Я йому (Віктору Орбану, – Ред.) подобаюсь. Це безпечна країна. Орбан є дуже хорошим лідером у сенсі управління своєю країною, у нього немає багатьох проблем, які є в інших країнах. Тому ми вирішили, що це буде з Віктором Орбаном, і він, я думаю, буде дуже хорошим господарем, проводячи зустріч, – сказав Дональд Трамп.

На запитання журналістки, чи це буде зустріч лише між Трампом та Путіним, американський президент відповів, що найімовірніше так і буде. Водночас буде контакт із президентом Зеленським.

– Між двома президентами (Зеленським та Путіним) дуже погані стосунки. Це дуже, дуже складна ситуація, – наголосив Дональд Трамп.

Джерело : Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.