Європейський Союз за письмовою процедурою офіційно схвалив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Російської Федерації.

Про це повідомила висока представниця Єврокомісії Кая Каллас у соцмережі Х.

19-й пакет санкцій ЄС проти Росії схвалено: що відомо

Каллас наголосила, що нові обмеження торкнуться, зокрема, російських банків, криптовалютних бірж та організації в Індії та Китаї.

За її словами, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.

— Путіну стає все важче фінансувати цю війну, – завила висока представниця.

Що містить 19-й пакет санкцій проти РФ

Новий санкційний пакет має на меті зменшити прибутки Москви від експорту енергоресурсів і посилити тиск на Володимира Путіна.

Серед ключових положень:

заборона імпорту російського ЗПГ з січня 2027 року — на рік раніше, ніж планувалось;

обмеження для російських банків, фінансових установ у Центральній Азії та криптобірж, що допомагають обходити санкції;

торговельні заборони для китайських та індійських компаній, які співпрацюють із Росією;

експортні обмеження на товари на суму понад €40 млрд, зокрема мінерали, кераміку та гуму, що можуть використовуватись у військовій промисловості РФ.

До санкційного списку ЄС зараховано ще понад 100 російських нафтових танкерів, які беруть участь у нелегальній торгівлі енергоносіями. Загалом під обмеження потрапили близько 550 суден.

Затвердження пакету стало можливим після того, як Словаччина, Австрія та Угорщина зняли свої заперечення, які затримували узгодження на кілька тижнів.

Джерело : Суспільне

