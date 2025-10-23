Остаточно схвалено 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії – Каллас
Європейський Союз за письмовою процедурою офіційно схвалив 19-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Російської Федерації.
Про це повідомила висока представниця Єврокомісії Кая Каллас у соцмережі Х.
19-й пакет санкцій ЄС проти Росії схвалено: що відомо
Каллас наголосила, що нові обмеження торкнуться, зокрема, російських банків, криптовалютних бірж та організації в Індії та Китаї.
За її словами, ЄС обмежує пересування російських дипломатів, щоб протистояти спробам дестабілізації.
— Путіну стає все важче фінансувати цю війну, – завила висока представниця.
Що містить 19-й пакет санкцій проти РФ
Новий санкційний пакет має на меті зменшити прибутки Москви від експорту енергоресурсів і посилити тиск на Володимира Путіна.
Серед ключових положень:
- заборона імпорту російського ЗПГ з січня 2027 року — на рік раніше, ніж планувалось;
- обмеження для російських банків, фінансових установ у Центральній Азії та криптобірж, що допомагають обходити санкції;
- торговельні заборони для китайських та індійських компаній, які співпрацюють із Росією;
- експортні обмеження на товари на суму понад €40 млрд, зокрема мінерали, кераміку та гуму, що можуть використовуватись у військовій промисловості РФ.
До санкційного списку ЄС зараховано ще понад 100 російських нафтових танкерів, які беруть участь у нелегальній торгівлі енергоносіями. Загалом під обмеження потрапили близько 550 суден.
Затвердження пакету стало можливим після того, як Словаччина, Австрія та Угорщина зняли свої заперечення, які затримували узгодження на кілька тижнів.