Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь керівника Служби безпеки України щодо ситуація у районах Покровська та відзначив спецпризначенців ЦСО А СБУ, які знищують ворога на цьому напрямку.

Зеленський відзначив спецпризначенців СБУ за операції біля Покровську

Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка.

– Були доповіді сьогодні наших військових, був на окремій доповіді керівник Служби безпеки України. Покровськ – продовжуємо знищення окупанта, я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСО А СБУ, які системно й дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська, у самому місті, – розповів Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.

За його словами, є необхідні результати і у підрозділів, які воюють на цьому напрямку. Це – штурмові підрозділи, оператори Сил безпілотних систем, воїни Нацгвардії, Військової служби правопорядку, ГУР та усіх бригад, які захищають Донеччину.

Також він повідомив про важливі розмови сьогодні з президентом Сербії, Литви та прем’єр-міністром Японії.

Нагадаємо, що 4 листопада Володимир Зеленський провів у Дніпропетровській та Донецькій областях. Він відвідав підрозділи на Покровському та Добропільському напрямках, де подякував військовим за захист і вручив нагороди.

