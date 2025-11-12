Міністр юстиції Герман Галущенко подав у відставку з посади на тлі корупційного розслідування в енергетичній сфері.

Про це заявила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Відставка Германа Галущенка: що відомо

За словами очільниці уряду, міністри енергетики Світлана Гринчук та юстиції Герман Галущенко подали свої заяви про звільнення із займаних посад у визначений законом спосіб.

Юлія Свириденко внесла на розгляд Верховної Ради подання про звільнення з посади Германа Галущенка.

Речниця фракції Слуга народу Юлія Палійчук повідомила, що питання відставки Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Грищук народні депутати розглянуть на найближчому засіданні парламенту.

— Ми підтримуємо дії, направлені на всебічну боротьбу з корупцією. Кожне порушення має отримати чітку юридичну відповідь, а вироки повинні бути невідворотними, — наголосила Юлія Палійчук.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук у своєму дописі у Facebook зазначила, що упродовж останніх 10 років на державній службі працювала лише на користь держави і жодним чином не порушувала закон.

Справу про розкрадання в Енергоатомі

10 листопада Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило про проведення масштабної операції Мідас із викриття корупції в енергетичній сфері.

Правоохоронці за 15 місяців кропіткої роботи зібрали понад 1 000 годин аудіозаписів. За версією слідства, учасники злочинної схеми тиснули на стратегічні державні підприємства, зокрема Енергоатом.

Повідомлялося, що учасники схеми систематично отримували неправомірну вигоду від контрагентів Енергоатому у розмірі 10–15% від вартості контрактів.

Нардеп від Голосу Ярослав Железняк повідомив, що НАБУ прийшло з обшуками до ексміністра енергетики Германа Галущенка.

Також 10 листопада НАБУ провели обшук у бізнесмена Тимура Міндіча. Але відомо, що чоловік залишив Україну за кілька годин до слідчих дій.

У Держприкордонслужбі повідомили, що Тимур Міндіч на законних підставах перетнув кордон України.

– Тимура Міндіча оформили в прикордонному відношенні на виїзд з України в одному з пунктів пропуску відповідно до норм чинного законодавства. Усі документи, які дають право на перетин кордону під час дії воєнного стану, були в наявності, – йдеться у повідомленні ДПСУ.