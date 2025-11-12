Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Частина Сум без світла через російську атаку — обленерго
Внаслідок російської атаки знеструмлено частину Сум.
Про це повідомляє Сумиобленерго.
Суми без світла через атаку 12 листопада: що відомо
У командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомляли про рух російських ударних дронів у небі над Чернігівщиною.
У Сумиобленерго повідомили, що у місті діють графіки погодинного вимкнення світла.
А після ворожої атаки енергетики вже проводять необхідні відновлювальні роботи.
