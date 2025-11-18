Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук призупинив пленарне засідання через блокування трибуни депутатами фракції Європейська солідарність. На цьому засіданні Ради мали розглянути постанови про відставки Германа Галущенка та Світлани Гринчук.

Про це стало відомо з онлайн-трансляції засідання Верховної Ради 18 листопада.

Засідання Ради сьогодні – що відбулося

Фракція Європейська солідарність на засіданні Ради заблокувала трибуну, вимагаючи усунути весь чинний Кабінет міністрів.

Представники фракції заявили, що під звернення про відставку уряду вже поставили підписи понад 50 депутатів.

Після завершення засідання Стефанчук запросив лідерів парламентських фракцій і груп на погоджувальну раду.

Це свідчить про те, що під час засідання Ради сьогодні не розглянуть постанови про відставки міністрів Галущенка та Гринчук, яких пов’язують із масштабною корупційною схемою в енергетиці.

12 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що Герман Галущенко та Світлана Гринчук повинні піти у відставку після того, як вони стали фігурантами у розслідуванні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) про можливі зловживання у НАЕК Енергоатом.

Того ж дня уряд усунув Галущенка від обов’язків міністра юстиції, а Гринчук подала заяву про звільнення.

