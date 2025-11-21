Так званий мирний план адміністрації Дональда Трампа, який передали Україні, йде з документом з безпековими гарантіями для нашої країни, які порівнюють з тими, які за ст. 5 Північноатлантичного договору є у країн НАТО.

Мирний план адміністрації Трампа: що він передбачає

Як повідомляє Axios, посилаючись на проєкт документа, який отримала редакція, йдеться про окремий додаток, що супроводжує “мирний план”, який отримала Україна від американської сторони 20 листопада. Він складається з 28 пунктів.

У документі-описі гарантій вказується, що у випадку майбутньої “значної, умисної і стійкої збройної агресії” РФ проти України її розглядатимуть як таку, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти і США та союзники повинні відреагувати відповідно, включно із застосуванням військової сили.

Зараз дивляться

Згідно з публікацією, пропозиція виглядає таким чином:

Ця рамка окреслює умови для припинення вогню між Україною і РФ та надає безпекові запевнення, моделлю для яких є принципи ст. 5 Північноатлантичного договору, адаптовані до обставин даного конфлікту та інтересів США і європейських партнерів.

США підтверджують, що значна, умисна й стійка (sustained) збройна атака з боку РФ через погоджену “лінію перемир’я” вглиб української території буде вважатися нападом, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти.

У разі такої події президент США повинен, виконуючи свої конституційні повноваження та після невідкладних консультацій з Україною, НАТО та європейськими партнерами, визначити заходи, потрібні для відновлення безпеки.

Ці заходи можуть включати допомогу у вигляді підтримки збройними силами, розвідданими та логістичної підтримки, економічні та дипломатичні заходи, а також інші кроки, які вважатимуть належними. Оцінювати кожне заявлене порушення буде спільний відповідний механізм за участі НАТО й України.

Члени НАТО, включаючи Францію, Сполучене Королівство, Німеччину, Польщу та Фінляндію, підтверджують, що безпека України є складовою стабільності у Європі, та зобов’язуються діяти узгоджено зі США у відповіді на будь-яке встановлене порушення, забезпечуючи об’єднану і надійну позицію стримування.

Така рамка набуває чинності з моменту підписання і залишатиметься чиною протягом 10 років, з поновленням за взаємною згодою. За її дотриманням наглядатиме Спільна моніторингова комісія, очолювана європейськими партнерами за участі США.

Нижче наводяться рядки підписів для України, РФ, США, ЄС і НАТО.

Високопосадовець з Білого дому сказав, що РФ поінформували про цей проєкт.

Співрозмовник зазначає, що пропозицію планують обговорювати з країна Європи і її зміст може коригуватися. Він додав, що в адміністрації Трампа вважають запропонований проєкт гарантій дуже виграшною пропозицією для України і для її довгострокової безпеки.

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф нібито обговорював цими вихідними даний документ із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим, а вчора його у письмовому вигляді передали президенту Зеленському.

Axios інтерпретували прочитаний текст як пряме зобов’язання США у разі нового нападу РФ втрутитися для захисту України, що може не сподобатися Трамповим прихильникам, які дотримуються ідеї “Америка передусім”. WSJ у своїй публікації згадували, що “гарантії” не передбачають прямих зобов’язань США щодо військової допомоги Україні.

До речі, раніше Факти ICTV публікували повний перелік 28 пунктів мирного плану, який потрапив до видання.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.