Прийом заявок на виплату у рамках програми Зимова підтримка на суму 1 000 гривень розпочався в Україні 15 листопада. Зокрема, 1,7 мільйона громадян вже отримали кошти на картку у межах програми Зимова підтримка.

В яких магазинах можна витратити 1000 Зимової підтримки, читайте в нашому матеріалі.

В яких магазинах можна витратити 1000 від Зеленського

Ми опинилися у списку щасливчиків, які першими отримали тисячу гривень у межах програми Зимова підтримка, тож вирішили провести есперимент та спробували витратити ці гроші одразу. На жаль, не вдалося поповнити мобільний рахунок.

Зараз дивляться

На сайті Мінекономіки зазначено, що сплатити послуги мобільного зв’язку або оплатити інтернет цими коштами не можна. Адже з 22 листопада умови використання коштів у межах програм Національний кешбек та Зимова підтримка змінилися.

Ба більше, тепер гроші в рамках Національного кешбеку та програми Зимова підтримка не можна витратити на подорожі, транспорт, кінотеатри, театри, музеї та спортивні послуги. Проте на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства зазначено, що кошти можна використати на продукти харчування в магазинах та супермаркетах.

Тоді ми вирушили до найближчого продуктового магазину і обрали товари українського виробництва з позначкою Зроблено в Україні та Національний кешбек. Проте оплатити їх за допомогою коштів програми Зимова підтримка також не вдалося. Ми зателефонували на гарячу лінію мережі АТБ і дізналися, що попри нарахування 10% кешбеку за товари українського виробництва, витратити кошти Зимової підтримки через цю мережу неможливо.

Далі спробували оплатити суші з доставкою в одній із відомих мереж японської кухні — і знову платіж не пройшов. Навіть у аптеці, коли ми вирішили придбати ліки, оплата не відбулася.

Наступною точкою став магазин Петриківка. На жаль, оплатити покупку карткою Національний Кешбек нам не вдалося. Зателефонувавши на гарячу лінію магазину, ми дізналися, що програма Зимова підтримка у їхній мережі не активована, тож скористатися коштами наразі неможливо.

У мережі магазинів VARUS повідомили, що систему для оплати планують впроваджувати, проте точні строки наразі невідомі. У мережі магазинів Roshen також відмовили, пояснивши, що програма для прямого використання коштів Зимової підтримки у них не діє, хоча дійсно за покупку товарів українського виробництва українцям надходить 10% Національного кешбеку.

У магазині Аврора нам повідомили, що 10% кешбеку за товари українського виробництва зараховується на картку, але використати кошти Зимової підтримки на продукти харчування у мережі поки що не можна.

У мережі книжкових магазинів Yakaboo на наш запит уточнили, що оплатити книги у рамках зимової 1000 грн можна лише за наявності спеціальної позначки — синьої сніжинки. Якщо ж на книзі немає цієї позначки, розплатитися тисячею гривень від Зеленського або коштами Зимової підтримки не вдасться.

Магазини, в яких можна витратити 1000 Зимової підтримки

Нарешті, звернулися на урядову гарячу лінію, де нам пояснили, що система лише впроваджується, тож найближчим часом на сайті Національного кешбеку буде опублікований список магазинів, в яких можна витратити 1000 від Зеленського. У Мінекономіки працюють над списком виробників.

Наразі затримка пов’язана з тим, що з 22 листопада програми Національний кешбек та Зимова підтримка об’єднали, щоб зробити умови використання коштів у обох програмах спільними. Тому зараз триває процес їхньої синхронізації.

На урядовій гарячій лінії пояснили, що точний перелік MCC-кодів, за якими можна здійснювати оплату в межах програми Зимова підтримка, можна знайти у Постанові Кабміну №1443.

Там також наголосили, що купити продукти харчування можна буде у магазинах і супермаркетах з MCC-кодом 5411. Крім того, планується, що витратити кошти можна буде у точках із MCC-кодом 5499. Це ринки, спеціалізовані магазини та точки продажу напівфабрикатів. Проте поки що точного переліку, в яких магазинах можна витратити 1000 гривень, не опубліковано.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.