Підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) ударними дронами знищили місце накопичення особового складу 51 армії РФ селі Затишок, що на Донеччині.

Про це повідомляє пресцентр Сил спеціальних операцій.

Удар по окупантах 51 армії РФ

Так, росіяни накопичували свій особовий склад 1 ОМСБр та 9 ОМСБр в одній із будівель у селі Затишок (раніше Суворове) Покровського району Донецької області. Противник накопичував сили під прикриттям погодних умов.

Зараз дивляться

Російське командування поставило завдання 51 армії РФ оточити Сили оборони України з півночі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Та попри несприятливі погодні умови дрони Сил спеціальних операцій успішно атакували місце накопичення ворога. Дані про втрати росіян уточнюються.

Село Затишок на карті

Село Затишок (до 2024 року — Суворове) розташоване на північ від Покровська. Сусідніми населеними пунктами є Федорівка, Никанорівка та Сухецьке.

Головнокомандувач Олександр Сирський провів нараду з командирами підрозділів, які воюють на Покровському та Очеретинському напрямках, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Росіяни не припиняють спроб прорватися до житлових кварталів та захопити багатоквартирні будинки.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіяни поширюють згенероване штучним інтелектом відео, де нібито поранені воїни ЗСУ виходять з Покровська.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 361-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 429 полк безпілотних систем Ахіллес

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.