У Запоріжжі вдалось затримати агента ФСБ, який готував вибух і вбивство українського бійця елітного розвідпідрозділу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Замах на українського військового: що відомо

Як уточнили у відомстві, зловмисник намагався закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) у помешканні військового, щоб потім віддалено підірвати його.

– Підготовкою теракту займався завербований ФСБ 44-річний інженер з охорони праці місцевого медзакладу. Він здавав в оренду кімнату, в якій воїн проживав під час ротації після виконання бойових завдань на південному фронті, – сказано у повідомленні.

В СБУ зауважують, що зловмисник доповів про свої наміри ФСБ та отримав завдання забрати зі схрону вибухівку й приховано встановити її біля вхідних дверей в оселі військового.

– Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта на етапі підготовки теракту. Під час обшуку за місцем його проживання вилучено електродетонатор і додаткові комплектуючі до СВП, а також інші докази контактів із ФСБ, – йдеться у повідомленні.

Співробітники служби зауважили, що фігуранта завербували через знайомого, який проживає у тимчасово окупованому Мелітополі та працює на російську спецслужбу.

Також зазначається, що одночасно з виконанням основного завдання агент ФСБ зливав ворогу геолокації діючих енергооб’єктів на території міста, які окупанти планували атакувати керованими авіабомбами.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (частина 2 ст. 11 КК).

Агента відправили під варту без права внести заставу, також йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

