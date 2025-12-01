З 1 грудня 2025 року в Україні набувають чинності низка змін, що стосуватимуться соціальних виплат, правил мобілізації, тарифів на послуги та програм підтримки громадян.

Так, очікується зростання виплат для родин Героїв Небесної Сотні, стартувала зимова допомога у 6500 та 1000 грн, оновлюються тарифи Нової пошти. Пенсіонерам за кордоном та на ТОТ потрібно пройти щорічну ідентифікацію, а підприємства отримають більше можливостей для бронювання працівників.

Більше подробиць щодо того, що саме зміниться в Україні з 1 грудня 2025 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Підвищення виплат для родин Героїв Небесної Сотні: нові суми

З 1 грудня 2025 року виплати у разі втрати годувальника для родин Героїв Небесної Сотні зростуть до 12 971 грн на місяць. Якщо у сім’ї двоє або більше непрацездатних членів, ця сума розподілятиметься порівну.

До підвищення розмір таких доплат становив лише 5-8 тис. грн, адже він фактично не переглядався з 2014 року.

Таким чином, виплати сім’ям Героїв Небесної Сотні нараховуватимуться не лише до пенсії у разі втрати годувальника, а й до пенсії за віком або по інвалідності, якщо вона призначена за Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Нині таку державну підтримку отримують 92 члени родин 76 Героїв Небесної Сотні. Після ухвалення нової постанови виплати стануть значно відчутнішими та справедливішими.

Виплата 6500 грн у межах зимової підтримки: як подати заяву

В Україні уже стартував прийом заявок на виплату 6500 грн у межах програми Зимова підтримка 2025.

Ця допомога призначена для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Хто може отримати виплату 6500 грн:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю;

вихованці прийомних сімей і ДБСТ (включаючи дітей з інвалідністю);

люди з інвалідністю I групи серед ВПО;

діти з числа внутрішньо переміщених осіб, які отримують виплату на проживання;

діти із малозабезпечених сімей до 18 років;

одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Подати заяву на виплату 6500 грн можна до 17 грудня через:

Онлайн через застосунок Дія. Офлайн у сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Зауважимо, що нарахування здійснює Пенсійний фонд України. Кошти перерахують на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання, якщо він відкритий у банку, або на Дія.Картку.

Витратити 6500 грн зимової підтримки можна протягом 180 днів з моменту надходження коштів на одяг та взуття, лікарські засоби і вітаміни або інші необхідні товари першої потреби.

Зимова підтримка 1000 грн у грудні: скільки часу є на використання грошей

Українці, які ще планують отримати виплату в розмірі 1000 грн від держави, мають врахувати, що для участі вони мають встигнути подати заявки до 24 грудня 2025 року.

Допомогу виділили для підтримки всіх українців у складний зимовий період.

Однак витратити кошти можна буде тільки на визначені категорії:

оплату комунальних послуг:

купівлю ліків:

придбання продуктів харчування українського виробництва (за винятком підакцизних товарів):

книжкову продукцію;

благодійні внески;

поштові послуги у відділеннях Укрпошти.

Зауважимо, що витратити 1000 грн від Зеленського, отримані через Дію, потрібно до 30 червня 2026 року.

Невикористані кошти після цієї дати автоматично повернуться до бюджету.

У той же час пенсіонери та отримувачі соціальних виплат, які обслуговуються в Укрпошті, отримають 1000 грн автоматично на той самий рахунок, куди надходить їхня пенсія чи інші виплати.

Нові тарифи на послуги Нової пошти: зміни з 1 грудня 2025 року

З 1 грудня 2025 року Нова пошта вводить нові тарифи на послуги, щоб зберегти звичну швидкість обслуговування та високий рівень сервісу.

Звичною залишиться оплата на Новій пошті:

посилок до 2 кг;

відправлення з селищ та сіл;

комісія за оголошену цінність до 500 грн;

переадресування посилок у дорозі;

повернення відправлень і документів;

фірмові конверти та пакети вагою 0,5=4 кг;

гарантоване відшкодування оголошеної цінності у випадку форс-мажору.

Змінилися тарифи НП на:

доставку документів у конверті по місту – 60 грн, по Україні – 70 грн;

доставку через поштомат – на 10 грн дорожче;

кур’єрську доставку та забір посилок тепер – на 50 грн більше;

відправлення посилок між відділеннями по місту – до 10 кг 100 грн, до 30 кг 160 грн;

між відділеннями по Україні – до 10 кг 120 грн, до 30 кг 180 грн.

Обов’язкова ідентифікація для пенсіонерів: важливі деталі

За даними Пенсійного фонду, пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які тимчасово проживають за межами України або проживають на тимчасово окупованих територіях України, повинні пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

Інакше виплати на їхні рахунки припиняться.

Пройти таку ідентифікацію можна, зокрема, через відеоконференцзв’язок в органах Пенсійного фонду.

Мобілізація з 1 грудня: нові правила бронювання та обліку

Верховна Рада 9 жовтня 2025 року ухвалила закон Про внесення змін до деяких законів України щодо організації трудових відносин в умовах воєнного стану, який набуває чинності 4 грудня 2025 року.

Таким чином усім установам та підприємствам, які визнані критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ й інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, незалежно від кількості заброньованих, дозволили бронювати військовозобов’язаних.

Бронювання буде можливим навіть щодо тих, хто порушив правила військового обліку.

Компенсації за житло ВПО: хто зможе податися на 2 млн грн з 1 грудня

Мінрозвитку повідомило, що з 1 грудня 2025 року почнеться прийом заявок на участь в програмі компенсації за втрачене житло на тимчасово окупованих територіях.

Так, нова житлова програма для ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ), передбачає надання ваучерів на 2 млн грн на людину для придбання нового житла.

На першому етапі скористатися програмою зможуть ті ВПО з ТОТ, які мають окремий статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Йдеться про громадян, які з 2014 року захищали суверенітет і територіальну цілісність України.

Щоб подати заявку на житло для ВПО наразі можна тільки через мобільний застосунок Дія, а згодом – у ЦНАПах або через нотаріуса.

Розгляд звернень здійснюватимуть комісії за місцем фактичного проживання заявника, вказаним у довідці ВПО.

Ця допомога в рамках єВідновлення спрямована на придбання нового житла для громадян, чиї домівки залишилися на ТОТ.

Так, стан їхнього майна чи підтвердження права власності не проводитиметься, однак інформація про наявне майно на ТОТ має бути вказана у заявці.

Обов’язково будуть перевіряти статус ВПО та наявність статусу учасника бойових дій або інвалідності внаслідок війни.

Ключова умова участі – у заявника та його родини не повинно бути іншого житла на підконтрольній території України, а також – відсутня раніше отримана державна житлова допомога.

Заборона на вилов раків в Україні з 1 грудня: що змінюється

З 1 грудня 2025 року в Україні увійде в силу загальна заборона на вилов раків. Це роблять для того, щоб зберегти їхню популяцію у період спарювання, виношування ікри та першої линьки.

Терміни заборони на вилов раків:

з 15 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року – на Київському, Канівському, Кременчуцькому, Кам’янському та Дніпровському водосховищах;

з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року – на всіх інших рибогосподарських водоймах України.

У Закарпатській області вилов раків заборонений протягом усього року, оскільки там проживає широкопалий рак, занесений до Червоної книги України.

За незаконний вилов раків передбачені адміністративна або кримінальна відповідальність, а також компенсація збитків рибному господарству – 3 332 грн за кожного незаконно виловленого рака.

Особливо важливо дотримуватися заборони, адже річкові раки є ключовим елементом водної екосистеми: очищують дно та підтримують природний баланс річок і озер. Через браконьєрство та погіршення екологічної ситуації їхня чисельність знижується.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок закликав рибалок дотримуватися встановлених правил та відповідально ставитися до водних ресурсів.

Поїзди між Києвом і Львовом курсуватимуть щогодини: новий розклад у грудні

Укрзалізниця опублікувала новий розклад руху на 2026 рік, який набуде чинності 14 грудня 2025 року.

За її даними, поїзди Київ – Львів – Київ курсуватимуть щогодини, за стабільним і передбачуваним розкладом.

Очікується, що це дозволить пасажирам планувати поїздки простіше – поїзди вирушають у той самий час щогодини, а розклад легко запам’ятати.

Для УЗ це також буде вигідним – дозволить зробити рівномірним розподіл пасажиропотоку на добу та зменшить пікові навантаження.

