Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила апеляційну скаргу колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова, залишивши чинним запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 51 млн грн.

Про це інформує Суспільне.

Суд відмовив Чернишову в апеляції на запобіжний захід

Згідно з рішенням суду, Чернишов повинен перебувати під вартою до 16 січня 2026 року.

Однак Апеляційна палата дозволила повернути йому український паспорт, тоді як закордонний документ залишається під арештом держави.

Адвокати експосадоця наголошують, що ризики, викладені в клопотанні сторони обвинувачення, не мають належного обґрунтування, а визначена судом сума застави перевищує задекларовані доходи Чернишова у 213 разів.

Сам ексвіцепрем’єр заявляє, що не пов’язаний з діяльністю Енергоатому та засуджує корупцію.

Нагадаємо, у рамках операції Мідас детективи НАБУ та прокурори САП зафіксували, що учасники злочинної організації передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого всередині групи називали Че Гевара.

Ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова. Після цього йому оголосили підозру в незаконному збагаченні.

17 листопада САП звернулася до ВАКС із клопотанням про застосування до Чернишова тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 55 млн грн.

Розгляд питання про запобіжний захід тривав два дні.

Ексчиновник заперечує, що саме його голос зафіксовано на аудіозаписах НАБУ під псевдонімом Че Гевара.

19 листопада за Чернишова було внесено заставу у розмірі 51 млн грн.

