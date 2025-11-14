НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру України клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Хоча ім’я фігуранта у відомстві не розголошують, ймовірно йдеться про Олексія Чернишова.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

Зараз дивляться

Ексвіцепрем’єру України загрожує арешт: що відомо

Слідство встановило, що експосадовець відвідував так звану “пральню” — об’єкт, де легалізували кошти, отримані злочинним шляхом.

Цей пункт перебував під контролем керівника викритої злочинної організації.

Детективи зафіксували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад $1,2 млн та майже €100 тис. готівкою.

За даними слідства, дії експосадовця кваліфіковані за статтею 368-5 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що колишній віцепрем’єр Олексій Чернишов уже перебуває під підозрою у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Розкрадання в Енергоатомі: деталі

Перед тим, 10 листопада НАБУ повідомило про проведення масштабної операції Мідас із викриття корупційної схеми в енергетичній сфері.

У межах розслідування відбулося понад 70 обшуків у різних регіонах країни.

За даними слідства, організатори схеми отримували від контрагентів Енергоатому “відкати”, а потім незаконно відмивали ці кошти у спеціально орендованому офісі в центрі Києва.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора Росії Андрія Деркача.

НАБУ оприлюднило записи розмов фігурантів, у яких вони діяли під кодовими іменами, серед них:

Рокет — колишній радник ексміністра енергетики та нині очільника Мін’юсту Германа Галущенка;

Тенор — ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатому;

а також відомий бізнесмен і ще четверо осіб.

За попередніми підрахунками, через схему було відмито близько $100 млн.

В Енергоатомі запевнили, що активно співпрацюють зі слідчими органами, надають усі необхідні матеріали та сприяють прозорому розслідуванню.

Міністерка енергетики Світлана Гринчук уточнила, що ні вона, ні попередній очільник відомства Герман Галущенко не мали радника, на ім’я Ігор Миронюк, який фігурує у справі під псевдо Рокет.

Водночас вона наголосила, що Енергоатом не підпорядковується безпосередньо Міненерго, але відомство реагуватиме відповідно до результатів слідства.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.