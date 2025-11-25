Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що у 2025 році кількість загиблих цивільних від далекобійної зброї зросла на 26%, а поранених – на 75%.

В організації повідомляють, що у 2025 році Росія суттєво активізувала використання далекобійної зброї, через що кількість жертв серед цивільного населення у великих містах різко зросла.

У Києві вчетверо зросла кількість жертв за 10 місяців

В ООН зазначають, що з січня по жовтень 2024 року далекобійні безпілотники та ракети вбили 434 і поранили 2 045 цивільних осіб. У 2025 році за аналогічний період кількість загиблих від далекобійної зброї зросла на 26% – до 548 осіб, а поранених – на 75%, до 3 592 осіб.

Зараз дивляться

Наприклад, у Києві кількість жертв серед цивільних лише за перші десять місяців 2025 року була майже вчетверо більшою, ніж за весь 2024 рік. У великих містах, таких як Дніпро та Запоріжжя, також спостерігалося суттєве зростання кількості цивільних жертв.

– Окрім жахливих людських жертв, також знищуються житлові будинки, об’єкти громадської інфраструктури, відновлення яких може зайняти роки. Кожна нова атаки ще більше посилює психологічний тиск на цивільне населення, – сказала голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

У моніторинговій місії додають, що останні хвилі атак на енергетичну інфраструктуру збільшили загальне навантаження на енергосистему України, оскільки аварійні відключення додаються до вже значних щоденних перебоїв у подачі електроенергії.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада російські війська випустили по столиці ракети та ударні дрони. За попередніми даними, загинули щонайменше шестеро людей загинули та десятеро дістали поранення.

Читайте також
Багато залежить від Америки: Зеленський про переговори щодо миру
Зеленський: РФ завдає масованих ударів під час переговорів про завершення війни

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніООН
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.