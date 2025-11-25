Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні повідомила, що у 2025 році кількість загиблих цивільних від далекобійної зброї зросла на 26%, а поранених – на 75%.

В організації повідомляють, що у 2025 році Росія суттєво активізувала використання далекобійної зброї, через що кількість жертв серед цивільного населення у великих містах різко зросла.

У Києві вчетверо зросла кількість жертв за 10 місяців

В ООН зазначають, що з січня по жовтень 2024 року далекобійні безпілотники та ракети вбили 434 і поранили 2 045 цивільних осіб. У 2025 році за аналогічний період кількість загиблих від далекобійної зброї зросла на 26% – до 548 осіб, а поранених – на 75%, до 3 592 осіб.

Наприклад, у Києві кількість жертв серед цивільних лише за перші десять місяців 2025 року була майже вчетверо більшою, ніж за весь 2024 рік. У великих містах, таких як Дніпро та Запоріжжя, також спостерігалося суттєве зростання кількості цивільних жертв.

– Окрім жахливих людських жертв, також знищуються житлові будинки, об’єкти громадської інфраструктури, відновлення яких може зайняти роки. Кожна нова атаки ще більше посилює психологічний тиск на цивільне населення, – сказала голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

У моніторинговій місії додають, що останні хвилі атак на енергетичну інфраструктуру збільшили загальне навантаження на енергосистему України, оскільки аварійні відключення додаються до вже значних щоденних перебоїв у подачі електроенергії.

Нагадаємо, що вночі 25 листопада російські війська випустили по столиці ракети та ударні дрони. За попередніми даними, загинули щонайменше шестеро людей загинули та десятеро дістали поранення.

