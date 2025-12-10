Січень – перший місяць нового року, який традиційно вважається святковим періодом. У цей час українці відзначають новорічні свята, зимові канікули, а сім’ї з дітьми часто планують поїздки в гори чи на популярні туристичні напрямки.

Скільки українці відпочиватимуть у січні 2026 року, читайте в нашому матеріалі.

Скільки вихідних у січні 2026 року

Щодо тривалості, то місяць налічує 31 день:

кількість робочих днів у січні становить 22,

кількість вихідних днів у січні 2026 – 9.

Вихідні у січні включають лише стандартні суботи та неділі. Важливо зазначити, що 1 січня, який до війни був офіційним святковим днем, після введення воєнного стану в Україні не надається як вихідний відповідно до Закону Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Тож у 2026 році 1 число припадає на четвер, і працівникам доведеться відпрацювати повний робочий тиждень.

Орієнтовно шкільні канікули триватимуть з кінця грудня до середини січня. Цього року Міністерство освіти і науки надало рекомендації, щоб уникнути освітніх втрат через тривалі відключення електроенергії та неможливість вести повноцінний навчальний процес.

Зокрема, МОН радить подовжити зимові канікули за рахунок весняних, але остаточне рішення залишається за кожною школою, яка може проводити уроки по суботах або продовжити навчання до липня.

Перелік січневих свят

Перший місяць Нового року багатий на святкові дати.

До найпопулярніших належать:

1 січня – Новий рік, Василів день;

5 січня – Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення);

6 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення);

7 січня – Різдво за юліанським календарем;

10 число – Всесвітній день метро;

12 число – День українського політв’язня;

22 січня – День Соборності України;

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Також цього місяця відзначають День обіймів, Всесвітній день інтроверта, Міжнародний день здоров’я душі та тіла й інші події, які додають особливого колориту зимі.

Попри невелику кількість вихідних, намагайтеся подарувати рідним святкову атмосферу та новорічний настрій.

