Безпілотники СБУ зуміли паралізувати роботу російської нафтовидобувної платформи в акваторії Каспійського моря.

СБУ уразила нафтову платформу РФ у Каспійському морі

Далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа завдали ударів по платформі ім. Філановського, що належить компанії Лукойл-Нижневолжскнефть.

Це стало першим випадком ураження Україною об’єкта російської нафтової інфраструктури в Каспійському регіоні.

Зафіксовано щонайменше чотири влучання, після яких зупинився видобуток нафти та газу з більш ніж 20 свердловин, які обслуговувала платформа.

Родовище ім. Філановського є одним із найпотужніших у російському секторі Каспію – його запаси оцінюються у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу.

Видобута продукція транспортувалася на експорт через систему Каспійського трубопровідного консорціуму.

– СБУ продовжує успішні спецоперації проти російського нафтогазового сектору, постійно розширюючи їхню географію. Бавовна у Каспійському морі – це чергове нагадування РФ, що всі її підприємства, які працюють на війну, є законними цілями. Де б вони не були, – повідомило джерело в СБУ.

Нагадаємо, морські дрони Служби безпеки України Sea Baby уразили в Чорному морі танкер Dashan, який входить до так званого тіньового флоту Росії.

