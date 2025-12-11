Тетяна Забожко, випускова редакторка
3 хв.
Втрати ворога на 11 грудня: мінус 1460 окупантів та півтори сотні одиниць автотехніки
Втрати ворога на 11 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 460 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 387-му добу повномасштабної війни перевищили 1,185 млн.
Втрати ворога на 11 грудня 2025 року
- особового складу / personnel – близько 1 185 080 (+1 460) осіб / persons
- танків / tanks – 11 404 (+0) од.
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 699 (+7) од.
- артилерійських систем / artillery systems – 34 992 (+23) од.
- РСЗВ / MLRS – 1 564 (+1) од.
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 253 (+0) од.
- літаків / aircraft – 431 (+0) од.
- гелікоптерів / helicopters – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 89 148 (+82) од.
- крилаті ракети / cruise missiles – 4 058 (+0) од.
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 69 507 (+157) од.
- спеціальна техніка / special equipment – 4 022 (+3) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 387-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
