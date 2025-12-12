Втрати ворога на 12 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 400 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 388-му добу повномасштабної війни перевищили 1,186 млн.

Втрати ворога на 12 грудня 2025 року

особового складу – близько 1 186 480 (+1 400);

танків – 11 406 (+2);

бойових броньованих машин – 23 705 (+6);

артилерійських систем – 35 008 (+16);

реактивних систем залпового вогню – 1 566 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 256 (+3);

літаків – 432 (+1);

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253);

крилатих ракет – 4 060 (+2);

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 69 614 (+107);

спеціальної техніки – 4 024 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 388-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

