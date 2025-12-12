Втрати ворога на 12 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 400 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 388-му добу повномасштабної війни перевищили 1,186 млн.

Втрати ворога на 12 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 186 480 (+1 400);
  • танків – 11 406 (+2);
  • бойових броньованих машин – 23 705 (+6);
  • артилерійських систем – 35 008 (+16);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 566 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 256 (+3);
  • літаків – 432 (+1);
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253);
  • крилатих ракет – 4 060 (+2);
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 69 614 (+107);
  • спеціальної техніки – 4 024 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 388-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

