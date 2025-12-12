Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 12 грудня: знищено 1 400 окупантів, літак і сотню одиниць автотехніки
Втрати ворога на 12 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 400 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 388-му добу повномасштабної війни перевищили 1,186 млн.
Втрати ворога на 12 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 186 480 (+1 400);
- танків – 11 406 (+2);
- бойових броньованих машин – 23 705 (+6);
- артилерійських систем – 35 008 (+16);
- реактивних систем залпового вогню – 1 566 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 256 (+3);
- літаків – 432 (+1);
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 89 401 (+253);
- крилатих ракет – 4 060 (+2);
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 69 614 (+107);
- спеціальної техніки – 4 024 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 388-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
