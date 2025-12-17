Надзвичайна ситуація, спричинена масованими ударами по енергетичній інфраструктурі Одещини, отримала статус надзвичайної ситуації державного рівня.

В Одесі надзвичайна ситуація державного рівня

Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, відповідне рішення ухвалили на засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– Підставою стало порушення нормальних умов життєдіяльності понад 50 тисяч мешканців області, що тривало понад три доби через наслідки атак по об’єктах енергетики, – зазначив Кіпер.

Комісія доручила начальникам військових адміністрацій, головам громад та органам Національної поліції провести роз’яснювальну роботу з підприємцями щодо обмеження використання ілюмінації та декоративного освітлення, щоб економити електроенергію для населення та критичної інфраструктури.

– Це дозволить зберегти електропостачання для життєво важливих об’єктів та забезпечити безперебійну роботу генераторів у лікарнях, школах, пунктах незламності та інших установах, – додав очільник ОВА.

Окремо прийнято рішення про виділення додаткових коштів із резервного фонду на поповнення запасів паливно-мастильних матеріалів у громадах для підтримки роботи критично важливих об’єктів.

Ситуація зі світлом в Одесі

За останні 4 доби енергетики відновили технічну можливість заживити 583,7 тисяч осель Одещини, а також повністю відновлена критична інфраструктура.

Через масштабні пошкодження енергосистеми підключити одночасно всіх клієнтів поки неможливо. Наразі без напруги тимчасово залишаються ще 32,3 тисячі споживачів.

Фахівці ДТЕК Одеські електромережі працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновити світло в усіх домівках.

– Прошу мешканців після появи світла включати прилади поступово та за можливості обмежити використання енергоємної техніки. Дякую всім одеситам за терпіння та витримку, а енергетикам — за професіоналізм!, – звернувся Кіпер.

Нагадаємо, у ніч проти 14 грудня ворог черговий раз масового атакував Одеську область ударними безпілотниками.

Внаслідок атаки пошкоджено об’єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури.

