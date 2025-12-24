Україна розглядає вступ до Євросоюзу як безпекову гарантію, тому наполягає на фіксації конкретного терміну членства в межах рамкового документа про завершення війни.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Зеленський про членство України в ЄС

Президент пояснив, що в підготовлених драфтах рамкового документа щодо завершення війни окремим пунктом передбачено майбутнє членство України в Європейському Союзі у визначений час, а також короткостроковий привілейований доступ до європейського ринку.

Зараз дивляться

Він наголосив, що для України принципово важливо мати саме конкретну дату вступу, оскільки без чітких строків така гарантія є недостатньо переконливою.

– Членство в Євросоюзі – це теж набуття частини наших гарантій безпеки, тому ми хочемо закріпити дату, коли це станеться. Наприклад, це 2027 рік або 2028 рік – має бути якась конкретика, бо без конкретики гарантія безпеки не має вигляд гарантії безпеки, – заявив Володимир Зеленський.

Глава держави також зазначив, що нині питання дати членства обговорюється в межах двостороннього діалогу України та США, а позиція європейських партнерів потребує підтвердження.

Окремо він зауважив українську логіку безпекових гарантій: навіть якщо окремі механізми підтримки набувають чинності поступово, фіксований курс на членство в ЄС із визначеною датою має стати частиною системи гарантій, яка унеможливлюватиме повторення агресії РФ.

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна разом зі США напрацювала проєкт 20-пунктного рамкового документа (framework) про закінчення війни, який узгоджується в багатосторонньому форматі за участю України, США, Європи та Росії.

У межах цього процесу Київ також наполягає на деталізації безпекових гарантій, зокрема у військовому вимірі та механізмах моніторингу припинення вогню.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.