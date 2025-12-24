Починаючи з 1 січня 2026 року в Україні виїзд чоловіків за кордон зміниться в першу чергу для громадян 23-60 років, які працюють у сфері медіа та стратегічних комунікацій.

Для інших чоловіків цієї категорії продовжать діяти старі правила.

Що саме зміниться в правилах виїзду чоловіків із 1 січня 2026 року та хто може перетнути кордон – розповідаємо у матеріалі Фактів ICTV.

Новий порядок виїзду для чоловіків із медіа та інформаційної сфери

Чоловіки віком від 23 до 60 років, які працюють у сфері стратегічних комунікацій, медіа та інформаційній сфері, з 1 січня 2026 року матимуть можливість отримати пропуск за кордон на термін до 60 днів.

Зробити це можна буде за наявності листа від Державного комітету телебачення і радіомовлення.

Там треба зазначити дату виїзду, орієнтовну дату повернення, пункт пропуску та інші необхідні дані.

Це дозволить їм виїжджати, до прикладу, для участі у заходах за кордоном.

До цього Держприкордонслужба щоразу розглядала окремі листи від Міністерства культури.

Також для виїзду треба буде оформити:

запрошення іноземної організації для участі у заході з перекладом українською мовою; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; військово-обліковий документ з відповідними відмітками ТЦК та СП або військово-обліковий документ в електронній формі.

Зміна порядку бронювання з 1 січня 2026 року: що відомо

Відповідно до постанови Кабміну від 8 грудня 2025 року, порядок бронювання військовозобов’язаних дещо змінюється, що вплине також і на можливість чоловіків призовного віку претендувати на виїзд за кордон.

Так, підприємства оборонно-промислового комплексу країни тепер можуть забронювати співробітника на 45 днів, щоб він встиг усунути всі порушення правил військового обліку та ОПК не втратило фахівця, який продовжує оформлювати необхідні документи.

Ще одне нововведення – термін перевірки списків співробітників, яких необхідно забронювати, від підприємств, визнаних критично важливими.

Якщо до змін списки перевірялися по 72 години, то після них цей термін скасували.

Кабмін зауважує, що рішення ухвалюватимуть швидше, щоб не зупиняти роботу підприємства та захистити персонал, який має право на бронь.

Заборона на виїзд для чоловіків: можливі зміни

Наразі дискусії щодо змін у виїзді чоловіків за кордон у парламенті тривають: деякі політики хочуть розширити список тих, кому не можна залишати країну.

Нардеп від Слуги народу Олександр Федієнко зауважив, що заборона може торкнутися чоловіків, заброньованих на критично важливих підприємствах.

Він висловив думку, що якщо людина заброньована через те, що виконує критично важливі для країни функції, то вона має залишатися в Україні, а не за її межами.

Наразі відповідний законопроєкт опрацьовують у комітеті Верховної Ради.

Хто може виїхати за кордон з 1 січня 2026 року

За діючими законами, з 1 січня 2026 року безперешкодно можуть виїжджати з України чоловіки віком від 18 до 22 років, а також – старші від 60.

Якщо казати про чоловіків від 23 до 60 років, то їм можна виїжджати лише за наявності підстав, які входять у список:

за станом здоров’я;

за сімейними обставинами;

для навчання (студенти та курсанти);

за професійними потребами (ті ж представники медіа);

для поїздок, пов’язаних із допомогою ЗСУ (волонтери).

Які документи необхідні, щоб виїхати за кордон чоловіку віком від 18 до 22

У список входять такі документи:

паспорт;

військово-обліковий документ (у паперовій або електронній формі), який мають право вимагати представники Держприкордонслужби.

Які документи потрібні для перетину кордону чоловікам 18-60 років

Для всіх українців, в тому числі – й для військовозобов’язаних чоловіків, – ще з 12 жовтня 2025 року змінилися правила перетину кордонів ЄС.

Це пов’язують із запуском системи Entry/Exit System (EES).

Вона фіксує всі перетини зовнішніх кордонів Шенгену, тож тепер замість традиційних паспортних штампів необхідно пройти цифрову реєстрацію.

Для проходження цифрової реєстрації потрібні:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

інформація із закордонного паспорта;

вказані дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

Також усі пасажири транспортних засобів мають виходити для проходження біометрії.

Ця система поширюється на поїздки людей на термін до 90 днів протягом 180 днів підряд.

Вона дозволяє контролювати перебування людей у Шенгенській зоні та запобігати використанню підроблених документів.

Що відомо про винятки щодо виїзду чоловіків за кордон у січні 2026

В січні 2026 року чоловіки призовного віку зможуть виїжджати за кордон у відпустку. Однак тільки за умови, що підприємство надало їм бронь і відповідний дозвіл.

Крім того, право на виїзд мають чоловіки:

які супроводжують людей з інвалідністю;

виїжджають на лікування;

мають інші документально підтверджені підстави.

Однак це не стосується осіб, чиї посади зазначені в пункті 2.14 Правил перетину кордону.

Ці заброньовані особи зможуть виїжджати лише для службового відрядження.

Як уникнути відмови у виїзді за кордон з 1 січня 2026 року

Юристи зауважують, що Держприкордонслужба з 1 січня 2026 року може відмовити у перетині кордону військовозобов’язаним, які:

не мають військово-облікового документа (паперового або цифрового);

не надали документи, що дають право на виїзд (довідка про інвалідність, підтвердження відстрочки, документи про дітей тощо);

мають невідповідності в документах із даними в реєстрі Оберіг;

перебувають в розшуку або є помилка в облікових даних;

не можуть підтвердити підставу, за якою просять право виїзду.

Також юристи БПД (безоплатної правничої допомоги) уточнили в коментарі для Фактів ICTV, чи можуть виїжджати за кордон чоловіки, виключені з військового обліку.

В категорію виключених з обліку, зокрема, входять:

старші за 60 років (граничний вік запасу);

засуджені за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

непридатні до служби за висновком ВЛК;

громадяни, яким припинено громадянство України.

Якщо людину навіть визнають непридатною до служби, гарантії, що їй дозволять виїзд автоматично, немає.

Необхідно бути впевненим, що ти виконав усі законні процедури та надав усі документи у повному обсязі.

Для виїзду виключеному з військового обліку чоловіку потрібно:

подати заяву до ТЦК про виключення з військового обліку та отримати результати;

отримати довідку ВЛК про непридатність до військової служби;

перевірити цю інформацію у застосунку Резерв+.

Водночас адвокатка Катерина Аніщенко порадила всім, хто виключений з обліку, обов’язково перевіряти Резерв+ перед поїздкою, щоб уникнути проблем на кордоні.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року воєнний стан в Україні було продовжено до 3 лютого 2026 року.

