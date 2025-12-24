Спільне творче привітання для українців зі святами влаштували посольства Британії, Німеччини та Франції, заспівавши Щедрика.

Посольства трьох країн заспівали Щедрика у метро Києва

Відеозапис привітання українців зі святами посольства опублікували у своїх соцмережах.

До реалізації задуму долучилися співробітники посольств, а також професійні українські музиканти з проєкту Open Opera Ukraine і Національного будинку музики.

Відео зняте на станції київського метро Золоті ворота.

– Наші голоси – посольств Німеччини, Франції й Великої Британіїта українських митців – зливаються у Щедрику на знак підтримки й солідарності з українцями.

Уже понад століття легендарний Щедрик українського композитора Миколи Леонтовича звучить у світі як символ Різдва. Ще в 1919 році розливисте багатоголосся підкорило серця Європи, а згодом і Америки, відкривши світу Україну – незалежну націю із власним голосом. І підкорює донині, – зазначили у посольстві Німеччини.

The voices of the Embassies of and intertwined into “Shchedryk” as a sign of solidarity with. Blessed Christmas and a just peace!@GermanyinUA @FranceenUkraine @MFA_Ukraine pic.twitter.com/657qMwP0eY — UK in Ukraine (@UKinUkraine) December 24, 2025

До речі, Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом, наголосивши на незламності духу та єдності народу, який, попри четвертий рік повномасштабної війни, продовжує берегти свої традиції.

