Зеленський: Трамп проговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану
- Дональд Трамп під час особистої розмови з Володимиром Путіним обговорив усі 20 пунктів проєкту угоди про припинення війни та отримав позицію Кремля щодо кожного з них.
- Володимир Зеленський наголосив, що для України принципово важливо, аби будь-які заяви Росії щодо миру підтверджувалися реальними діями, а не залишалися лише словами.
Президент США Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Путіним проговорив усі 20 пунктів проєкту угоди про припинення війни та отримав відповідь, на які з них російський лідер готовий погодитися.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів із Трампом у Мар-а-Лаго у Флориді.
Розмова Трампа з Путіним про мирний план: що відомо
За словами Володимира Зеленського, Дональд Трамп детально обговорив із Путіним кожен пункт мирного плану.
Зеленський наголосив, що для України принципово важливо, аби сторони говорили саме про один узгоджений документ.
— Президент Трамп мені сказав, що він проговорив, була довга розмова з Путіним. Він проговорив всі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті, — сказав Зеленський.
Президент України зазначив, що Трамп повідомив йому, на які пункти Путін готовий погодитися, однак деталі наразі не розкриваються.
— Я про це не хочу зараз говорити деталі. Але для нас дуже важливо, щоб слова співпадали з діями, — додав Зеленський.
Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін відмовився погодитися на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо мирного врегулювання війни.
Трамп пояснив, що Путін не хоче зупиняти бойові дії з ризиком їх повторного відновлення.
Також президент США зазначив, що у разі завершення війни Росія може бути залучена до процесу відбудови України, визнавши водночас, що такі заяви звучать суперечливо.