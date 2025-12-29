Президент США Дональд Трамп під час розмови з Володимиром Путіним проговорив усі 20 пунктів проєкту угоди про припинення війни та отримав відповідь, на які з них російський лідер готовий погодитися.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський після переговорів із Трампом у Мар-а-Лаго у Флориді.

Розмова Трампа з Путіним про мирний план: що відомо

За словами Володимира Зеленського, Дональд Трамп детально обговорив із Путіним кожен пункт мирного плану.

Зеленський наголосив, що для України принципово важливо, аби сторони говорили саме про один узгоджений документ.

— Президент Трамп мені сказав, що він проговорив, була довга розмова з Путіним. Він проговорив всі 20 пунктів плану, пункт за пунктом. І я йому за це подякував. Це важливо, щоб ми всі були в одному контексті, — сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що Трамп повідомив йому, на які пункти Путін готовий погодитися, однак деталі наразі не розкриваються.

— Я про це не хочу зараз говорити деталі. Але для нас дуже важливо, щоб слова співпадали з діями, — додав Зеленський.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін відмовився погодитися на припинення вогню на час можливого проведення референдуму в Україні щодо мирного врегулювання війни.

Трамп пояснив, що Путін не хоче зупиняти бойові дії з ризиком їх повторного відновлення.

Також президент США зазначив, що у разі завершення війни Росія може бути залучена до процесу відбудови України, визнавши водночас, що такі заяви звучать суперечливо.

