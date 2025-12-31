Вночі російські агресори знову обстріляли енергетичні об’єкти ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє ДТЕК.

РФ атакувала енергетику Одещини: що відомо

Зазначається, що під атаку по енергетиці Одещини потрапили два енергооб’єкти ДТЕК.

– Пошкодження значні. Відновлення обладнання до працездатного стану потребуватиме часу, – йдеться у повідомленні.

ДТЕК наголошує, що впродовж грудня росіяни значно пошкодили вже десять підстанцій в Одеській області.

Всього ж від початку року під атаки РФ потрапило 25 енергооб’єктів області.

Зазначається, що енергетики працюють цілодобово, щоб повернути світло жителям області.

У ДТЕК подякували одеситам за їхню стійкість.

Нагадаємо, під час атаки ворожих дронів на Одещину загорівся вантажний автомобіль Нової пошти, в якому було 110 посилок, оголошеною вартістю 2,3 млн грн.

Раніше стало відомо, що в Одесі внаслідок атаки дронів РФ постраждали шестеро людей, серед них троє дітей віком від 7 місяців до 14 років.

Через обстріл Одеси сьогодні п’ятеро поранених, зокрема діти, госпіталізовані, один дорослий перебуває у важкому стані.