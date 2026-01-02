2025 рік став рекордним для міжнародної безпекової підтримки України.

Про це повідомляє Міністр оборони Денис Шмигаль.

Рекордний рік фінансування безпеки України: що відомо

Денис Шмигаль зазначає, що за минулий рік Україна змогла залучити понад $45 млрд допомоги.

За оцінками Міноборони, це найвищий показник від початку повномасштабної війни, який майже на 30% більший, ніж торік.

Шмигаль наголосив, що ключовими напрямами підтримки у 2025 році стали:

озброєння та боєприпаси;

розвиток ППО та ПРО;

інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для українського ОПК;

навчання, ремонт, технічна підтримка та логістика.

Так, понад $6 млрд спрямували на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в межах данської моделі, і ще майже $3 млрд Україна отримала за рахунок прибутків від заморожених російських активів у ЄС і Великій Британії.

За словами міністра, ці кошти спрямовані на закупівлю озброєння та розвиток оборонної галузі.

– Міжнародна підтримка України стає довгостроковою та системною. Це запорука стримування російської агресії, посилення нашої обороноздатності та забезпечення справедливого миру у Європі, – підсумував він та щиро подякував кожному з партнерів за цю надзвичайно важливу підтримку.

