2025 рік став рекордним за обсягами міжнародної безпекової підтримки України – Шмигаль
- У 2025 році Україна залучила понад $45 млрд безпекової допомоги – майже на 30% більше, ніж торік.
- Основні напрями підтримки: озброєння, боєприпаси, ППО і розвиток ОПК.
- Частину фінансування забезпечили прибутки від заморожених російських активів у ЄС та Британії.
2025 рік став рекордним для міжнародної безпекової підтримки України.
Про це повідомляє Міністр оборони Денис Шмигаль.
Рекордний рік фінансування безпеки України: що відомо
Денис Шмигаль зазначає, що за минулий рік Україна змогла залучити понад $45 млрд допомоги.
За оцінками Міноборони, це найвищий показник від початку повномасштабної війни, який майже на 30% більший, ніж торік.
Шмигаль наголосив, що ключовими напрямами підтримки у 2025 році стали:
- озброєння та боєприпаси;
- розвиток ППО та ПРО;
- інвестиції у спільне виробництво та закупівлі для українського ОПК;
- навчання, ремонт, технічна підтримка та логістика.
Так, понад $6 млрд спрямували на розвиток українського оборонно-промислового комплексу, зокрема в межах данської моделі, і ще майже $3 млрд Україна отримала за рахунок прибутків від заморожених російських активів у ЄС і Великій Британії.
За словами міністра, ці кошти спрямовані на закупівлю озброєння та розвиток оборонної галузі.
– Міжнародна підтримка України стає довгостроковою та системною. Це запорука стримування російської агресії, посилення нашої обороноздатності та забезпечення справедливого миру у Європі, – підсумував він та щиро подякував кожному з партнерів за цю надзвичайно важливу підтримку.
Раніше Факти ICTV розповідали про підсумки Рамштайну-31, серед яких оборонні меморандуми та нові внески за програмою PURL.