Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соціальній мережі X.

МЗС України про операцію США у Венесуелі

За словами глави МЗС, Україна послідовно відстоює право народів на вільне життя, без диктатури, гноблення та порушень прав людини.

На його думку, режим лідера Венесуели Ніколаса Мадуро порушив усі ці принципи в усіх аспектах.

Демократичні країни та правозахисні організації по всьому світу давно наголошували на масових злочинах його режиму, насильстві, катуваннях, утисках, порушеннях усіх базових свобод, вкрадених виборах та руйнуванні демократії та верховенства права, звернув увагу Сибіга.

– Україна, разом із десятками інших країн у різних регіонах світу, не визнала легітимність Мадуро після сфальсифікованих виборів та насильства проти протестувальників, – наголосив міністр.

Як стверджує глава МЗС, народ Венесуели повинен мати шанс на нормальне життя, безпеку, процвітання та людську гідність.

Тому Україна продовжуватиме підтримувати їхнє право на таку нормальність, повагу та свободу, пояснив Сибіга.

Водночас Україна виступає за подальший розвиток подій згідно з принципами міжнародного права та пріоритетами демократії, прав людини та інтересів венесуельців, заявив глава МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував усім у світі, хто допомагає захищати життя.

Вранці 3 січня США розпочали операцію у Венесуелі, внаслідок чого вдалося затримати лідера цієї країни Ніколаса Мадуро.

Як заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас, ЄС продовжує уважно стежити за ситуацією у Венесуелі. За її словами, Євросоюз неодноразово заявляв про те, що Мадуро є нелегітимним.