Голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив про кінцевий термін для внесення до Верховної Ради законопроєкту про вибори.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу після зустрічі з радниками з питань національної безпеки 15 країн та представниками європейських інституцій.

Законопроєкт про вибори в Україні

За словами Давида Арахамії, у парламенті створили робочу групу, яка готує законопроєкт щодо проведення виборів й референдуму.

Внутрішня крайдата — до кінця лютого завершити роботу над чорновим варіантом документа.

— Якщо такий внутрішній бажаний дедлайн (кінцевий термін, — Ред.) – то до кінця лютого маємо закінчити. Йдеться про драфт (законопроєкт), який можемо реєструвати і голосувати, — сказав народний депутат.

Зараз розглядається варіант проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди.

За словами Арахамії, зараз є певні виклики перед виборчою системою, а для референдуму необхідна явка щонайменш 50% тих, хто має право голосувати.

— Ми втратили території, сім мільйонів знаходяться за кордоном. Є виклики, які ми маємо якимось чином подолати, — сказав Давид Арахамія.

За словами голови фракції Слуга народу, важливим лишається питання, як мають голосувати внутрішньо переміщені особи, дільниці яких втратилися.

Референдум щодо мирної угоди

Референдум щодо мирної угоди необхідний для того, щоб побачити, чи підтримують українці так угоду, наголосив Давид Арахамія.

— Нам не потрібні вибори за будь-яку ціну чи референдум за будь-яку ціну. Нам потрібні демократичні процеси. Тому вибори чи референдум будуть тільки тоді, коли вони відповідатимуть демократичним і безпековим стандартам, які існують у світі. Тільки тоді вони будуть визнані в усьому світі, — сказав Арахамія.

Крім того, важливим аспектом є питання безпеки під час проведення виборів та референдуму.

У грудні президент Володимир Зеленський заявив, що Рада зможе проголосувати за дату проведення виборів президента у визначений момент після підписання мирної угоди або під час її виконання.

Опитування КМІС свідчить, що лише 9% українців підтримують проведення виборів до припинення вогню. Близько 57% опитаних вважають, що вибори можливі лише після остаточного завершення війни та укладення повноцінної мирної угоди.