Вибухи в Києві пролунали уночі 13 січня. Сили ППО працюють по ворожих повітряних цілях.

Вибухи в Києві 13 січня: які наслідки

– Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – написав мер Віталій Кличко.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко додав, що росіяни атакують столицю балістичними ракетами.

Нагадаємо, уночі 13 січня пролунали вибухи у передмісті Харкова.

Унаслідок атаки ворожих дронів постраждало троє людей. Також відомо про одного загиблого.

У вечірньому зверненні 12 січня Володимир Зеленський попереджав про загрозу нового масованого удару РФ.

Президент з посиланням на дані української розвідки повідомив, що ворог готує масовану ракетно-дронову атаку найближчими днями.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 420-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.