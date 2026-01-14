Вночі пролунали вибухи у Кривому Розі на Дніпропетровщині. На Миколаївщині сили ППО збили 11 ворожих безпілотників. А на ранок росіяни дронами атакували Київ – у столиці працювала протиповітряна оборона та лунали вибухи. Під час нічної атаки РФ обстріляла Україну балістичними ракетами та безпілотниками різних типів.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

РФ атакувала Кривий Ріг

Вночі 14 січня російські війська дронами атакували Кривий Ріг, поцілили в об’єкт інфраструктури.

Зараз дивляться

За словами керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, внаслідок атаки понад 45 тис. абонентів перейшли на екстрені вимкнення світла. Понад 700 будинків лишилися без теплопостачання.

Згодом Олександр Вілкул повідомив, що усіх аварійно відключених абонентів вдалося заживити. Котельні розпалили, вже набирають температуру. Комунальний електротранспорт працює у штатному режимі, зокрема й швидкісний трамвай.

Пролунали вибухи в Києві

Зранку 14 січня під час повітряної тривоги пролунали вибухи у Києві. Військові попереджали про загрозу ворожих дронів.

Спочатку міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що на Оболоні російський безпілотник влучив у 16-поверховий житловий будинок, де загорілася квартира. Проте згодом стало відомо, що пожежа у багатоповерхівці на Оболоні не пов’язана із ворожою атакою.

Також Віталій Кличко повідомив, що у районі Осокорків працює протиповітряна оборона.

Атака на Ростов

Вночі 14 січня пролунали вибухи у Ростові-на-Дону Ростовської області РФ. У Telegram-каналах повідомляли про атаку дронів. Місцеві жителі стверджують, що через атаку загорівся цех із виробництва лакофарбових виробів заводу ЗАТ Емпілс.

Також повідомляється, про влучання чи то ракети, чи то дрона у житлову багатоповерхівку. Там загинув чоловік.

Кількість загиблих в Ірані може досягати 20 тисяч

Телеканал CBS News повідомляє, що в Ірані під масових протестів могло загинути від 12 тис. до 20 тис. людей.

Водночас британський уряд вважає, що під час протестів, можливо, загинуло 2 тис. людей, але реальність така, що ця цифра може бути набагато більшою.

Відомо, що в Ірані уряд заблокував інтернет та вимкнув телефонний зв’язок.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 421-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.