Ночью прогремели взрывы в Кривом Роге в Днепропетровской области. В Николаевской области силы ПВО сбили 11 вражеских беспилотников. А утром россияне атаковали Киев с помощью дронов – в столице работала противовоздушная оборона и раздавались взрывы. Во время ночной атаки РФ обстреляла Украину баллистическими ракетами и беспилотниками различных типов.

РФ атаковала Кривой Рог

Ночью 14 января российские войска с помощью дронов атаковали Кривой Рог, поразив объект инфраструктуры.

По словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, в результате атаки более 45 тыс. абонентов перешли на экстренное отключение света. Более 700 домов остались без теплоснабжения.

Впоследствии Александр Вилкул сообщил, что всем аварийно отключенным абонентам удалось восстановить электроснабжение. Котельные разожгли, уже набирают температуру. Коммунальный электротранспорт работает в штатном режиме, в том числе и скоростной трамвай.

Прогремели взрывы в Киеве

Утром 14 января во время воздушной тревоги прогремели взрывы в Киеве. Военные предупреждали об угрозе вражеских дронов.

Сначала городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что на Оболони российский беспилотник попал в 16-этажный жилой дом, где загорелась квартира. Однако впоследствии стало известно, что пожар в многоэтажке на Оболони не связан с вражеской атакой.

Также Виталий Кличко сообщил, что в районе Осокорков работает противовоздушная оборона.

Атака на Ростов

Ночью 14 января прогремели взрывы в Ростове-на-Дону Ростовской области РФ. В Telegram-каналах сообщали об атаке дронов. Местные жители утверждают, что из-за атаки загорелся цех по производству лакокрасочных изделий завода ЗАО Эмпилс.

Также сообщается о попадании либо ракеты, либо дрона в жилой многоэтажный дом. Там погиб мужчина.

Число погибших в Иране может достигать 20 тысяч

Телеканал CBS News сообщает, что в Иране в ходе массовых протестов могло погибнуть от 12 тыс. до 20 тыс. человек.

В то же время британское правительство считает, что во время протестов, возможно, погибло 2 тыс. человек, но реальность такова, что эта цифра может быть намного больше.

Известно, что в Иране правительство заблокировало интернет и отключило телефонную связь.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 421-е сутки.

