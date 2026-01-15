Через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури в Україні, зокрема й на Рівненщині, в енергосистемі зберігається нестача потужності. У зв’язку з цим НЕК Укренерго встановлює для області граничні ліміти споживання електроенергії, перевищення яких не допускається.

Відповідно до отриманих показників ПрАТ Рівнеобленерго формує графіки стабілізаційних, тобто погодинних, відключень електроенергії.

Як діють графіки відключення світла у Рівному 15 січня, читайте в нашому матеріалі.

Де не буде діяти графік погодинних відключень світла на Рівненщині та у Рівному сьогодні

Графік відключення світла Рівне 15 січня не застосовується до об’єктів критичної інфраструктури та будівель, які підключені до тих самих мереж, що й такі об’єкти.

Час відключення або відновлення електропостачання може відрізнятися від зазначеного в графіку в бік збільшення, але не більш ніж на одну годину. Це пов’язано з технологічними процесами перемикання черг. Зокрема, у Рівному під час перемикання трьох черг диспетчери виконують до 80 технічних операцій.

Відключення світла на Рівненщині 15 січня

Енергетики оприлюднили оновлений розклад погодинних відключень електроенергії для споживачів Рівненської області на четвер, 15 січня. Розклад сформовано за чергами та підчергами, кожна з яких має власні часові проміжки, коли може не бути світла:

Черга 1

1.1 – 00:00–05:00, 09:00–13:00, 15:00–18:00

1.2 — 01:00–05:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00

Черга 2

2.1 – 02:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:59

2.2 – 02:00–06:00, 09:00–13:00, 15:00–19:00, 21:00–23:59

Черга 3

3.1 – 03:00–08:00, 10:00–15:00, 17:00–20:00

3.2 – 04:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–20:00, 22:00–23:59

Черга 4

4.1 – 00:00–02:00, 04:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00

4.2 – 01:00–03:00, 05:00–09:00, 11:00–15:00, 17:00–21:00

Черга 5

5.1 – 00:00–01:00, 03:00–04:00, 06:00–10:00, 13:00–17:00, 19:00–22:00

5.2 – 00:00–01:00, 06:00–11:30, 13:00–17:00, 19:00–22:00

Черга 6

6.1 – 00:00–03:00, 06:00–11:00, 13:00–17:00, 22:00–23:59

6.2 – 00:00–04:00, 08:00–11:00, 13:00–17:00, 19:00–23:59

Для оперативного реагування на зміну лімітів споживання енергетики розподілили споживачів за чергами. Щоб дізнатися, коли саме за вашою адресою можливі відключення, необхідно перевірити, до якої черги належить ваше домогосподарство або підприємство.

Енергетики попереджають, що за необхідності екстрених або аварійних обмежень фактичні відключення можуть відрізнятися від наведеного графіка.

У разі перевищення доведених лімітів, можливі зміни у графіку відключення світла на Рівненщині 15 січня, адже виникає потреба застосовувати аварійні обмеження, щоб збалансувати роботу енергосистеми.

Джерело: Рівнеобленерго