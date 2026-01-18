У Броварах Київської області сталося екстрене відключення електроенергії на високовольтній лінії через перенавантаження мережі.

Екстрене відключення світла у Броварах

Про це повідомив міський голова Ігор Сапожко у телеграмі.

– Наразі знову відбулося екстрене відключення Броварів по високій лінії через перенавантаження мережі. Зараз проводиться перепідключення до резервних мереж, тому 2–3 години ще будемо без світла, – зазначив мер.

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко додала, що на Київщині триває ліквідація наслідків російських обстрілів, а ситуацію ускладнюють сильні морози.

Зараз дивляться

– Безумовним пріоритетом в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці є допомога людям, – наголосила вона.

Для підтримки населення в області розгорнуті 456 пунктів незламності, працюють вагони незламності від Укрзалізниці.

Критична інфраструктура забезпечена джерелами резервного живлення, будинки на електроопаленні підключені до генераторів великої потужності, а також підключено 36 мобільних котелень.

Представники бізнесу Київщини також активно долучені до роботи в умовах надзвичайної ситуації.

Прем’єрка зазначила, що в області функціонує понад пів сотні когенераційних установок, і уряд надає повне сприяння для їхнього підключення.

Для цього створено єдине вікно на платформі Пульс, через яке бізнес може подавати запити на підключення.

Нагадаємо, 18 січня розпочався ремонт резервної лінії електропередачі 330 кВ Феросплавна-1, що з’єднує українську ЗАЕС з енергосистемою.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.