У Рівненській області поблизу залізничних колій знешкодили дві протитанкові міни. Боєприпаси ймовірно були скинуті ворожими безпілотниками типу Шахед під час повітряних тривог в регіоні.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області.

Знешкодження протитанкових мін на Рівненщині

Зазначається, що 18 січня працівниця однієї із залізничних станцій області звернулася до поліції та повідомила, що під час обходу території поблизу колій було виявлено підозрілий предмет.

Зараз дивляться

На місце події виїхали фахівці вибухотехнічної служби Національної поліції області.

– Щоб дістатися до об’єкта, потрібно було йти пішки по коліях орієнтовно три кілометри. Під час огляду фахівці виявили дві протитанкові міни ПТМ-3. Оскільки вказаний різновид мін має магнітний датчик цілі, який реагує на зміну магнітного поля, було прийнято рішення знешкоджувати міни на місці, – йдеться у повідомленні.

Виявлені боєприпаси, найімовірніше, були скинуті безпілотниками армії РФ під час останніх повітряних тривог у Рівненській області.

Наразі досудове розслідування за цим фактом здійснюють слідчі Служби безпеки.

Нагадаємо, у грудні поблизу міста Коростень на Житомирщині зійшов із колій вантажний поїзд. Він ймовірно зазнав ураження внаслідок детонації, що відбулася в результаті атаки дрона типу Шахед.

Унаслідок сходження поїзда з колій травм зазнала бригада вантажного поїзда – машиніст і його помічник. Обох постраждалих госпіталізували.

Одна пасажирка порізалася склом, медичну допомогу їй надали на місці.

Фото: поліція Рівненської області

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.