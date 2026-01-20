Офіс генерального прокурора відповів на закиди Асоціації мерів про тиск з боку відомства та опублікував статистику корупційних справ щодо органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств і бізнесу.

Про це йдеться у повідомленні ОГП в Telegram.

Про що заявляють мери і що відповідає прокуратура

Зазначається, що Асоціація мерів міст нещодавно знову заявила про нібито тиск з боку органів прокуратури на органи місцевого самоврядування.

– Офіс Генерального прокурора відкритий до діалогу, але будемо говорити не гаслами, а фактами. Практика показує: найгучніше про тиск говорять саме тоді, коли правоохоронні органи фіксують розкрадання бюджетних коштів, – сказано у повідомленні.

Прокурори наголошують, що це гроші громад та платників податків, які мали працювати на людей, а не осідати в чиїхось кишенях.

Голови передовсім вважають, що органи місцевого самоврядування та міські голови в першу чергу мають бути зацікавлені у викритті корупції на місцях.

ОГП підрахував, що за період з 1 липня 2025 року і дотепер завершено досудове розслідування та передано до суду 528 кримінальних проваджень щодо 656 обвинувачених.

Серед них:

177 службових осіб органів місцевого самоврядування, з них 111 – керівний склад;

188 службових осіб комунальних підприємств, з них 132 – керівники;

41 службова особа ВЦА, ОВА, РДА, з них 22 – керівники;

224 особи – службовці суб’єктів господарювання, контрагенти, технаглядовці.

Ще у 234 кримінальних провадженнях досудове розслідування триває, але вже повідомлено про підозру 350 особам, зокрема:

75 посадовцям органів місцевого самоврядування (55 – керівний склад);

102 посадовцям комунальних підприємств (63 – керівники);

18 посадовцям ВЦА, ОВА, РДА (12 – керівники);

152 представникам бізнесу та контрагентам.

Прокуратура зауважує, що у справах, які вже передані до суду, встановлено збитки на 759 млн грн, з яких 56,4 млн грн відшкодовано ще під час слідства.

У провадженнях, де оголошено підозри, встановлено ще 762,8 млн грн збитків, з яких 3 млн грн уже відшкодовано.

Наголошується, що мова йде не про поодинокі випадки або політичні переслідування, а про конкретні факти у більшості сфер комунального господарства:

житлово-комунальна сфера,

енергетика,

освіта, спорт, культура,

медицина,

благоустрій,

дороги,

транспорт,

соціальний захист,

земля і нерухомість,

закупівлі для потреб ЗСУ.

– Прокуратура не воює з місцевим самоврядуванням. Прокуратура виконує свою роботу, викриваючи факти корупції та зловживань з бюджетними коштами, незалежно від посад, статусів чи політичних поглядів. І якщо хтось відчуває тиск, то в ОГП спеціально створений портал, куди можна подати свою заяву і вона обовʼязково буде розглянута, – підсумували у відомстві.

Там закликали врахувати, що за злочини передбачена відповідальність, і це не тиск правоохоронних органів, а робота закону.

Раніше стало відомо, що уранці 20 січня відбулися обшуки в мерії Дніпра.

Нагадаємо, в Національній поліції України повідомили про проведення масштабних слідчих дій у межах кримінального провадження щодо можливого розкрадання бюджетних коштів під час збору, вивезення та захоронення твердих побутових відходів.

За інформацією правоохоронців, за погодженням із прокуратурою та відповідно до ухвали суду обшуки проводяться на території Дніпропетровської, Запорізької та Львівської областей.

З метою вилучення документації один із обшуків проводиться в комунальному підприємстві у приміщенні Дніпровської міської ради.

