Україна отримала запрошення до Ради миру, очолюваної президентом США Дональдом Трампом.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами 20 січня.

Зеленський про запрошення України до Ради миру

За словами Зеленського, запрошення до Ради миру отримали також Росія та Білорусь, які є ворогом України та союзником Кремля відповідно.

На його думку, складно уявити, як українська сторона може співпрацювати з цими країнами в одній Раді.

– Ви знаєте, запрошення ми отримали. Дипломати працюють над цим запрошенням. Я думаю, по-перше, Росія – наш ворог, Білорусь – їхній союзник. Чесно кажучи, поки що для мене дуже складно уявити, як ми з Росією можемо бути разом в тій чи іншій раді. І це не стосується цієї Ради миру. Просто Росія – це про раду війни. І Білорусь – разом з ними, а саме – режим Лукашенко, – відповів Зеленський.

Нещодавно президент США Дональд Трамп запросив низку світових лідерів приєднатися до Ради миру для Гази, сподіваючись просунути свій 20-пунктний план щодо забезпечення міцного миру та відбудови палестинського анклаву, пише Bloomberg.

Трамп хоче, щоб церемонія підписання відбулася в Давосі в четвер, 22 січня, попри заклики деяких із запрошених переглянути умови роботи групи. Кілька країн підтвердили свою участь, а Франція відмовилася.

За даними ЗМІ та з відкритих джерел відомо, що у Раді миру може взяти участь близько 50 країн.

