Відключення електроенергії в місті можуть мати різні причини, від аварії на мережах до проблем усередині будинку. Тому головне завдання для мешканців – правильно визначити, куди саме звертатися, щоб не витрачати час даремно.

Куди дзвонити, якщо немає світла в Дніпрі, читайте в нашому матеріалі.

Куди дзвонити в Дніпрі, якщо немає світла

Оператором системи розподілу електроенергії у Дніпрі є ДТЕК Дніпровські електромережі. Саме ця компанія відповідає за зовнішні кабельні та повітряні лінії, які підводять електрику до будинків. Якщо знеструмлено одразу кілька будинків, вулицю або цілий район, то це зона відповідальності ДТЕК.

Як зателефонувати на гарячу лінію ДТЕК:

(056) 790-99-00,

(066) 790-99-00,

(067) 790-99-00,

(063) 790-99-00



Ці лінії підходять і для стаціонарних, і для мобільних дзвінків. Тут приймають заявки про аварії, пошкодження мереж, а також консультують щодо підключень і послуг компанії.

Зникло світло в Дніпрі, куди звертатися

Крім телефонів, повідомити про проблему можна через онлайн-сервіси ДТЕК. Це можна зробити на офіційному сайті або через чат-боти у Viber та Telegram. Це зручно, коли додзвонитися складно через велику кількість звернень.

Якщо питання стосується вуличного освітлення (не світять ліхтарі у дворі, на дорозі чи в парку), це вже компетенція міської влади. У такому випадку звертатися потрібно на гарячу лінію міськради за телефонами:



(056) 732-12-12,

(095) 732-12-12,

(096) 732-12-12,

(073) 732-12-12.

Зверніть увагу, що у Дніпрі через дефіцит електроенергії запровадили обмеження. У місті зменшили кількість електротранспорту на маршрутах та скоротили час роботи вуличного освітлення. Таке рішення ухвалили, щоб знизити споживання струму в періоди найбільшого навантаження на енергосистему.

Відтепер освітлення в парках, скверах і на пішохідних територіях вимикатимуть о 22:00. Підсвітка мостів працюватиме довше – до 24:00.

Крім того, вуличне освітлення загалом діє не на повну потужність. Тож зараз у Дніпрі працює лише близько 60% світлоточок. У міськраді наголошують, що ці заходи мають допомогти зменшити навантаження на енергосистему країни в пікові години споживання.

Немає світла в Дніпрі, куди дзвонити

Якщо електрики немає лише у вашій квартирі або під’їзді, проблема може бути у внутрішніх мережах. Проводка всередині житла – це відповідальність власника, а мережі будинку обслуговує керуюча компанія або ОСББ. У такій ситуації варто перевірити автомати в щитку і, за потреби, звернутися до електрика чи управителя будинку.

Питання, пов’язані з нарахуваннями за світло, рахунками або лічильниками, вирішує постачальник електроенергії YASNO. Зв’язатися з ними можна за номером (056/050/067/093) 770-11-55 або через офіційні онлайн-канали.

Якщо додзвонитися важко, спочатку перевірте інформацію про планові чи аварійні відключення на ресурсах ДТЕК або скористайтеся чат-ботом, вказавши свою адресу. Це допоможе швидше зрозуміти причину та не перевантажувати лінії зайвими дзвінками.

