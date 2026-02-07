У ніч на 7 лютого (із 19:00 6 лютого) Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників. Під атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури в низці регіонів.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 7 лютого: що відомо

За даними радіотехнічних військ, усього зафіксовано 447 засобів повітряного нападу, зокрема:

дві ракети Циркон

21 крилата ракета Х-101

16 крилатих ракет Калібр

408 ударних БпЛА типу Shahed

(напрямки запуску — Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ АР Крим, ТОТ Донеччини).

Близько 250 дронів були типу Shahed.

Основними напрямками удару цієї ночі стали Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 10:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 406 цілей, з них:

14 крилатих ракет Х-101;

10 крилатих ракет Калібр;

382 ворожі безпілотники різних типів.

Зафіксовано влучання 13 ракет і 21 БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на трьох локаціях.

Інформація щодо двох ракет уточнюється.

Зокрема, під час масованої атаки ворог поцілив по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури Львівської області.

У селі Старий Добротвір через влучання дрона загорівся житловий будинок, без води та тепла залишилися близько 6 тис. мешканців.

Загалом по області без електроенергії — понад 600 тис. абонентів.

Унаслідок атаки на Рівненську область пошкоджено житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.

Ворог поцілив у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.

В області зафіксовані знеструмлення та можливі перебої з водопостачанням.

Через атаку у Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, будівлі та громадський транспорт.

Під ударами також опинилися громади Синельниківського району. Там пошкоджені приватні будинки, газогін, пожежний підрозділ, поранена 68-річна жінка.

Нікопольський район ворог додатково обстріляв з артилерії.

Вночі 7 лютого також пролунала серія вибухів у Бурштині – удару зазнала Бурштинська ТЕС.

В області запроваджено до 4,5 черги графіків аварійних відключень електроенергії.

Також зафіксовано пошкодження домогосподарств у кількох громадах.

Унаслідок ракетної атаки на Вінницьку область пошкоджено адмінкорпус аграрного коледжу в Ладижині.

Там зруйнована стіна навчального корпусу, постраждали гуртожитки та навколишні будівлі, вибито понад 150 вікон.

За даними Повітряних сил, атака досі триває — у повітряному просторі фіксувалися ворожі БпЛА.

