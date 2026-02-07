Нічна атака на Україну 7 лютого: збито 24 ракети та 382 дрони
У ніч на 7 лютого (із 19:00 6 лютого) Росія здійснила масований комбінований удар по Україні, застосувавши ракети та сотні ударних безпілотників. Під атакою опинилися об’єкти критичної інфраструктури в низці регіонів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 7 лютого: що відомо
За даними радіотехнічних військ, усього зафіксовано 447 засобів повітряного нападу, зокрема:
- дві ракети Циркон (пуски з ТОТ АР Крим);
- 21 крилата ракета Х-101 (акваторія Каспійського моря);
- 16 крилатих ракет Калібр (акваторія Чорного моря);
- 408 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрони інших типів
(напрямки запуску — Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ АР Крим, ТОТ Донеччини).
Близько 250 дронів були типу Shahed.
Основними напрямками удару цієї ночі стали Львівська, Івано-Франківська, Рівненська та Вінницька області.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотних систем і мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10:30 протиповітряною обороною збито або подавлено 406 цілей, з них:
- 14 крилатих ракет Х-101;
- 10 крилатих ракет Калібр;
- 382 ворожі безпілотники різних типів.
Зафіксовано влучання 13 ракет і 21 БпЛА на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів ще на трьох локаціях.
Інформація щодо двох ракет уточнюється.
Зокрема, під час масованої атаки ворог поцілив по об’єктах критичної енергетичної інфраструктури Львівської області.
У селі Старий Добротвір через влучання дрона загорівся житловий будинок, без води та тепла залишилися близько 6 тис. мешканців.
Загалом по області без електроенергії — понад 600 тис. абонентів.
Унаслідок атаки на Рівненську область пошкоджено житлові будинки та об’єкти критичної інфраструктури.
Ворог поцілив у багатоквартирний будинок. Внаслідок атаки двоє людей дістали поранення.
В області зафіксовані знеструмлення та можливі перебої з водопостачанням.
Через атаку у Дніпрі пошкоджено комунальне підприємство, будівлі та громадський транспорт.
Під ударами також опинилися громади Синельниківського району. Там пошкоджені приватні будинки, газогін, пожежний підрозділ, поранена 68-річна жінка.
Нікопольський район ворог додатково обстріляв з артилерії.
Вночі 7 лютого також пролунала серія вибухів у Бурштині – удару зазнала Бурштинська ТЕС.
В області запроваджено до 4,5 черги графіків аварійних відключень електроенергії.
Також зафіксовано пошкодження домогосподарств у кількох громадах.
Унаслідок ракетної атаки на Вінницьку область пошкоджено адмінкорпус аграрного коледжу в Ладижині.
Там зруйнована стіна навчального корпусу, постраждали гуртожитки та навколишні будівлі, вибито понад 150 вікон.
За даними Повітряних сил, атака досі триває — у повітряному просторі фіксувалися ворожі БпЛА.