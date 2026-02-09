Зеленський назвав, скільки багатоповерхівок у Києві досі без опалення
- Через російські атаки понад 1,4 тис. багатоповерхівок у Києві залишаються без опалення, про що повідомив президент Володимир Зеленський.
- Для підтримки мешканців столиці влада збільшить обсяги допомоги, роздавши близько 40 тис. пакунків тепла.
У Києві понад 1,4 тис. багатоквартирних будинків залишаються без теплопостачання після масованих російських атак.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.
Скільки будинків у Києві без опалення
– Найскладніші обставини досі в столиці: понад 1,4 тис багатоквартирних будинків Києва без опалення, – сказав президент.
За його словами, важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку.
Президент анонсував, що у Києві збільшать обсяг програми пакунків тепла. Він розповів, що найближчим часом програма вийде на обсяг роздавання людям 40 тис. таких пакунків – значна частина саме у Києві.
8 лютого у Києві скасували аварійні відключення електропостачання, повідомили у компанії ДТЕК. Там розповіли, що столиця повернулася до тимчасових графіків відключень світла.