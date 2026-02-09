У Києві понад 1,4 тис. багатоквартирних будинків залишаються без теплопостачання після масованих російських атак.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками селектора щодо ситуації в енергетиці та ліквідації наслідків російських ударів.

Скільки будинків у Києві без опалення

– Найскладніші обставини досі в столиці: понад 1,4 тис багатоквартирних будинків Києва без опалення, – сказав президент.

За його словами, важливо, щоб люди з кожного такого будинку отримували всю необхідну підтримку.

Зараз дивляться

Президент анонсував, що у Києві збільшать обсяг програми пакунків тепла. Він розповів, що найближчим часом програма вийде на обсяг роздавання людям 40 тис. таких пакунків – значна частина саме у Києві.

8 лютого у Києві скасували аварійні відключення електропостачання, повідомили у компанії ДТЕК. Там розповіли, що столиця повернулася до тимчасових графіків відключень світла.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.